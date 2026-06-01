Do kraja bračne noći Šelbi i Korija Kroforda, mladenci su bili znojni, iscrpljeni i tražili su poslednji zabavni trenutak pre nego što se proslava završi.

Skakanje u bazen u venčanici i odelu delovalo im je spontano, razigrano i potpuno bezopasno.

„Ranije sam videla da ljudi to rade na venčanjima i mislila sam da bi to bio zabavan način da se završi noć“, rekla je Šelbi Kroford (30).

Mlada je stajala sa svojim mužem 35-godišnjim Korijem na ivici bazena i odlučili su da skoče.

Nije mogla da dođe do daha

Pre nego što je skočila, Kroford je mislila da će moći da drži haljinu pod vodom držeći tkaninu sa strane. Ali čim je skočila u bazen, potpuno je zaboravila na to.

„Kada sam htela da skočim, adrenalin me je jednostavno obuzeo i nisam to uradila“, seća se ona. „Tako da mi je haljina jednostavno prešla preko glave nakon što sam skočila.“

Kada je izronila, Kroford kaže da su joj se teški slojevi odmah zalepili za lice. Iako više nije bila pod vodom, i dalje nije mogla da diše.

„Nisam bila pod vodom, ali i dalje nisam mogla da dođem do daha“, rekla Šelbi.

Mladoženja je munjevito reagovao

U međuvremenu, gosti u blizini su nastavili da snimaju ono što su verovali da je bezbrižan trenutak prve bračne noći. Kroford kaže da niko nije shvatio da se bori jer nikada nije vrištala niti prskala.

„Zaista nisu mogli da primete da nešto nije u redu“, objašnjava ona. „Rekli su da sam izgledala tako mirno i tiho tokom svega toga.“

Srećom, Kori je već bio pored nje u bazenu i brzo joj je pomogao da skine haljinu sa lica. Čak i tada, Kroford kaže da stvarnost onoga što se dogodilo nije svima u potpunosti bila jasna sve do kasnije.

„Bili su šokirani“, rekla je mlada.

Par je kasnije objavio video na TikToku, napisavši: „Saksofoni postaju sve glasniji dok me svi snimaju kako se davim u venčanici. Nisu očekivali da će milioni ljudi gledati zastrašujući trenutak na mreži. Njihov video sada ima 2,2 miliona pregleda. piše People.