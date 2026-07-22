Ivan Marinković saznao je nakon finala Elite 9 da je njegova sestra tužila Miljanu Kulić.

Po napuštanju Šimanovaca dočekale su ga ozbiljne vesti o kojima tokom boravka u Beloj kući nije znao gotovo ništa.

Naime, saznao je da je njegova porodica u pravnom ratu sa Kulićima.

- Čuo sam da je moja sestra podnela tužbu protiv Miljane Kulić. Takođe sam saznao da su me napolju zbog toga dosta blatili. Pokušavao sam da stupim u kontakt sa Marijom, zvao sam je i slao poruke, ali nisam dobio odgovor. Za sada ne znam u čemu je problem - iskren je bio Ivan, koji je ostao zatečen iznenadnim zahlađenjem odnosa nakon njegovog učešća u Eliti.

Asmin pretukao Uroša

Na žurki povodom kraja Elite 9 nastao je haos kada je Asmin Durdžić fizički nasrnuo na Uroša Stanića.

Incident je nastao jer su se Maja Marinković i Asmin fotografisali, a Uroš im je dobacivao.

Asmin je pripretio Urošu i rekao mu da se skloni, što pošto je on odbrio, Durdžić ga je uhvatio za vrat i bacio.

Obezbeđenje je odmah pritrčalo u pomoć i razdvojilo bivše rijaliti učesnike.

"Durdžići su najveći foliranti"

Aneli Ahmić zauzela je zazela drugo mesto u finalu Elite 9, a govoreći o porodici na žurci povodom kraja rijalitija se rasula na komade.

Niko od porodice nije došao u Šimanovce da joj pruži podršku, ali Aneli je istakla da se svi ponosne njenim učešćem u ovoj sezoni.

- Zaista sam velika lavica i pobednik, ja sam najveći pobednik za ovih devet sezona. Čula sam se i sa bratom i sa sestrom i sa majkom. Rekli su da ne mogu da shvate šta se desilo sa Asminom Durdžićem u hotelu, ništa drugo. Brat mi je rekao da stoji iza mene, da sam jaka žena. Rekao je da sam mu ponos. Mamu je osudio jer niko od porodice nije došao da bude u finalu uz mene. Rekao je da mu na stotine ljudi prilazi i govore sve najbolje o meni - rekla je i dodala:

- To što Mustafa i Mevlida Durdžič sede sa Majom Marinković, to govori o njima. Šta sam sve ja trpela ove tri godine... Durdžići su najveći foliranti i monstrumi, Radomira Marinkovića Takija poštujem što je ostao dosledan da ne komunicira sa njima - istakla je Aneli vidno uzrujana.

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