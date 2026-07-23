Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su sinoć gostovali u emisiji "Narod pita", a na samom početku je došlo do sukoba.

Uzrok rasprave je bila činjenica da je Aneli javno pokazala fotografije dečka za kojeg tvrdi da je Asminov sin Samuel.

- Imam fotografiju Samuela, javila se njegova učiteljica - rekla je Aneli u programu uživo.

- Želim da objaviš tu fotku, pa neka se oglasi taj mali. Sad svaka žena može reći da je rodila mog sina. Evo, gledaoci, pronađite ovog malog. Molim da se oglasi ovaj dečko, na bilo kom jeziku neka se javi i odmah želim da ide na DNK. Ako bude potvrđeno da je moj sin, biće prihvaćen - rekao je Asmin.

Aneli je kasnije pokazala staru Asminovu fotografiju na kojoj je pozirao sa dečakom za kojeg je na mrežama i sam tvrdio da mu je sin.

"Idem na psihoterapije"

Inače, Aneli je priznala da joj je teško nakon izlaska iz Elite.

- Majka mi se razbolela, često je u Dubrovniku. Brat mi je podrška, on je uz mene. Ćerku Noru ne mogu pustiti da ide u Austriju sa ocem dok ne steknem poverenje, on može da dođe da je vidi, biće tu i moj brat. Slali su socijalni rad kod moje mame, svašta su radili, sve su mi ispričali kad sam došla. Stiglo me je sve što sam saznala. Asmin je rekao da će videti Noru, brat je svim srcem uz mene. Ne želim nikakav kontakt sa Asminom, previše mi je loših stvari uradio. Tek sada imam posledice svega što mi je uradio. Sinoć sam celu noć plakala, a danas sam išla kod psihologa - priznala je Ahmićeva.

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