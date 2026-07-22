Aneli Ahmić zauzela je zazela drugo mesto u finalu Elite 9, a govoreći o porodici na žurci povodom kraja rijalitija se rasula na komade.

Niko od porodice nije došao u Šimanovce da joj pruži podršku, ali Aneli je istakla da se svi ponosne njenim učešćem u ovoj sezoni.

- Zaista sam velika lavica i pobednik, ja sam najveći pobednik za ovih devet sezona. Čula sam se i sa bratom i sa sestrom i sa majkom. Rekli su da ne mogu da shvate šta se desilo sa Asminom Durdžićem u hotelu, ništa drugo. Brat mi je rekao da stoji iza mene, da sam jaka žena. Rekao je da sam mu ponos. Mamu je osudio jer niko od porodice nije došao da bude u finalu uz mene. Rekao je da mu na stotine ljudi prilazi i govore sve najbolje o meni - rekla je i dodala:

- To što Mustafa i Mevlida Durdžič sede sa Majom Marinković, to govori o njima. Šta sam sve ja trpela ove tri godine... Durdžići su najveći foliranti i monstrumi, Radomira Marinkovića Takija poštujem što je ostao dosledan da ne komunicira sa njima - istakla je Aneli vidno uzrujana.

Asmin pretukao Uroša

Na žurki povodom kraja Elite 9 nastao je haos kada je Asmin Durdžić fizički nasrnuo na Uroša Stanića.

Incident je nastao jer su se Maja Marinković i Asmin fotografisali, a Uroš im je dobacivao.

Asmin je pripretio Urošu i rekao mu da se skloni, što pošto je on odbrio, Durdžić ga je uhvatio za vrat i bacio.

Obezbeđenje je odmah pritrčalo u pomoć i razdvojilo bivše rijaliti učesnike.

"Moraću na operaciju"

Podsetimo, ovo nije prvi put da je došlo do sukoba Uroša i Asmina. Na superfinalu Stanić nam je rekao da je pripremio tužbe protiv bivših cimera.

- Spremio sam advokatske izjave, lekarske, tuženi su Stanija Dobrojević , Maja i Asmin. Tražim pravdu za batine. Imao sam velike sukobe sa njima. Teško je bilo u rijalitiju, Stanija je pokazala ko je i šta je, nasilnica - rekao je Uroš Stanić, pa dodao:

- Oštećena mi je bubna opna, možda ću morati na operaciju. Nos od batina Stanije Dobrojević mi je oštećen, moraću na intervenciju. Potražiću pomoć psihoterapeuta - istakao je on potom pred našim kamerama.

BONUS VIDEO: