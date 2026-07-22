Asmin Durdžić se oglasio nakon što su se njegovi roditelji sinoć na žurki povodom kraja Elite pozdravili sa bivšim snajkama Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić.

Naime, roditelji Asmina Durdžića su sinoć izgrlili bivše snajke, a to je očigledno veoma zasmetalo njihovom sinu, te se odmah oglasio.

- Sramota me je da se moji roditelji grle sa mojim bivšim devojkama koje su najstrašnije reči javno izgovorile na moj račun, ali i na račun cele moje porodice - napisao je Asmin Durdžić.

Stanija grli Asminove roditelje i svi plaču

Stanija Dobrojević je sinoć došla na žurku povodom kraja Elite 9, a roditelji bivšeg verenika Asmina Durdžića prišli su da joj čestitaju pobedu. Oni su se zagrlili pred kamerama i zaplakali svo troje.

Mevlida je prva prišla Staniji i zagrlila ju je, a potom su počeli da plaču.

- Nemam reči. Sa srećom, Stanija - kroz suze je rekla Asminova majka.

- Uvek ću vas pamtiti onakve kakve sam vas upoznala. Želim vam sve najlepše, ali ova priča je završena jer mi je urađeno šta je urađeno - istakla je Stanija.

-Svaka čast, Stanija, poštujem tvoj karakter i dokazala si da sa tobom niko ne može da se meri - rekao je Mustafa.

- Nikad preboleti neću što mi ona nije snajka i što ga je pustila u rijaliti. Mnogo te volim - rekla je Mevlida.

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