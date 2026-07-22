Velika žurka povodom završetka Elite 9 nije prošla bez drame, pa je tako između Maje Marinković i Asmina Durdžića izbio žestok okršaj usred slavlja.

Iako su na žurku stigli nasmejani i držeći se za ruke, situacija se brzo otrgla kontroli kada je starleta posumnjala u svog partnera.

Maja je pred okupljenima, među kojima su bili Asminovi roditelji Melvida i Mustafa, počela da besni, viče i psuje dok mu je uzimala i detaljno proveravala telefon.

Prolaznici i gosti ostali su zatečeni opštim haosom koji je nastao u sekundi.

Asmin pretukao Uroša

Na žurki povodom kraja Elite 9 nastao je haos kada je Asmin Durdžić fizički nasrnuo na Uroša Stanića.

Incident je nastao jer su se Maja Marinković i Asmin fotografisali, a Uroš im je dobacivao.

Asmin je pripretio Urošu i rekao mu da se skloni, što pošto je on odbrio, Durdžić ga je uhvatio za vrat i bacio.

Obezbeđenje je odmah pritrčalo u pomoć i razdvojilo bivše rijaliti učesnike.

"Durdžići su najveći foliranti"

Aneli Ahmić zauzela je zazela drugo mesto u finalu Elite 9, a govoreći o porodici na žurci povodom kraja rijalitija se rasula na komade.

Niko od porodice nije došao u Šimanovce da joj pruži podršku, ali Aneli je istakla da se svi ponosne njenim učešćem u ovoj sezoni.

- Zaista sam velika lavica i pobednik, ja sam najveći pobednik za ovih devet sezona. Čula sam se i sa bratom i sa sestrom i sa majkom. Rekli su da ne mogu da shvate šta se desilo sa Asminom Durdžićem u hotelu, ništa drugo. Brat mi je rekao da stoji iza mene, da sam jaka žena. Rekao je da sam mu ponos. Mamu je osudio jer niko od porodice nije došao da bude u finalu uz mene. Rekao je da mu na stotine ljudi prilazi i govore sve najbolje o meni - rekla je i dodala:

- To što Mustafa i Mevlida Durdžič sede sa Majom Marinković, to govori o njima. Šta sam sve ja trpela ove tri godine... Durdžići su najveći foliranti i monstrumi, Radomira Marinkovića Takija poštujem što je ostao dosledan da ne komunicira sa njima - istakla je Aneli vidno uzrujana.

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