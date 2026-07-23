Asmin Durdžić je tokom poslednje sezone rijalitija otkrio i svoje najmračnije tajne, ali neke informacije o njemu ipak nisu bile poznate javnosti.

Iako se o njegovom ljubavnom životu mnogo piše i zna, malo kome je poznato koji fakultet je završio Asmin Durdžić.

Stanija Dobrojević je prozivala Asmina da je "bauštelac", a onda je njegov otac Mustafa objavio njegovu diplomu Građevinskog fakulteta.

- Samo da znate da smo mi Beograđani - napisao je on uz fotografiju.

Diploma na ćirilici je iz aprila 2015. godine, a na istoj se ističe stečeno više obrazovanje i akademski naziv diplomirani građevinski inženjer.

"Ovo je Asminov sin"

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić su sinoć gostovali u emisiji "Narod pita", a na samom početku je došlo do sukoba.

Uzrok rasprave je bila činjenica da je Aneli javno pokazala fotografije dečka za kojeg tvrdi da je Asminov sin Samuel.

- Imam fotografiju Samuela, javila se njegova učiteljica - rekla je Aneli u programu uživo.

- Želim da objaviš tu fotku, pa neka se oglasi taj mali. Sad svaka žena može reći da je rodila mog sina. Evo, gledaoci, pronađite ovog malog. Molim da se oglasi ovaj dečko, na bilo kom jeziku neka se javi i odmah želim da ide na DNK. Ako bude potvrđeno da je moj sin, biće prihvaćen - rekao je Asmin.

Aneli je kasnije pokazala staru Asminovu fotografiju na kojoj je pozirao sa dečakom za kojeg je na mrežama i sam tvrdio da mu je sin.

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