Stanija Dobrojević je sinoć došla na žurku povodom kraja Elite 9, a roditelji bivšeg verenika Asmina Durdžića prišli su da joj čestitaju pobedu. Oni su se zagrlili pred kamerama i zaplakali svo troje.

Mevlida je prva prišla Staniji i zagrlila ju je, a potom su počeli da plaču.

- Nemam reči. Sa srećom, Stanija - kroz suze je rekla Asminova majka.

- Uvek ću vas pamtiti onakve kakve sam vas upoznala. Želim vam sve najlepše, ali ova priča je završena jer mi je urađeno šta je urađeno - istakla je Stanija.

-Svaka čast, Stanija, poštujem tvoj karakter i dokazala si da sa tobom niko ne može da se meri - rekao je Mustafa.

- Nikad preboleti neću što mi ona nije snajka i što ga je pustila u rijaliti. Mnogo te volim - rekla je Mevlida.

Asmin pretukao Uroša

Na žurki povodom kraja Elite 9 nastao je haos kada je Asmin Durdžić fizički nasrnuo na Uroša Stanića.

Incident je nastao jer su se Maja Marinković i Asmin fotografisali, a Uroš im je dobacivao.

Asmin je pripretio Urošu i rekao mu da se skloni, što pošto je on odbrio, Durdžić ga je uhvatio za vrat i bacio.

Obezbeđenje je odmah pritrčalo u pomoć i razdvojilo bivše rijaliti učesnike.

"Durdžići su najveći foliranti"

Aneli Ahmić zauzela je zazela drugo mesto u finalu Elite 9, a govoreći o porodici na žurci povodom kraja rijalitija se rasula na komade.

Niko od porodice nije došao u Šimanovce da joj pruži podršku, ali Aneli je istakla da se svi ponosne njenim učešćem u ovoj sezoni.

- Zaista sam velika lavica i pobednik, ja sam najveći pobednik za ovih devet sezona. Čula sam se i sa bratom i sa sestrom i sa majkom. Rekli su da ne mogu da shvate šta se desilo sa Asminom Durdžićem u hotelu, ništa drugo. Brat mi je rekao da stoji iza mene, da sam jaka žena. Rekao je da sam mu ponos. Mamu je osudio jer niko od porodice nije došao da bude u finalu uz mene. Rekao je da mu na stotine ljudi prilazi i govore sve najbolje o meni - rekla je i dodala:

- To što Mustafa i Mevlida Durdžič sede sa Majom Marinković, to govori o njima. Šta sam sve ja trpela ove tri godine... Durdžići su najveći foliranti i monstrumi, Radomira Marinkovića Takija poštujem što je ostao dosledan da ne komunicira sa njima - istakla je Aneli vidno uzrujana.

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