Mustafa i Mevlida Durdžić, roditelji Asmina Durdžića progovorili o odnosu sa sinom nakon završetka “Elite 9”, susretu i razgovoru sa Stanijom Dobrojević i Aneli Ahmić, ali i o devojci Maji Marinković kod koje Asmin boravi posle rijalitija.

Oni su naime, otkrili da su sina blokirali, te je jasno da se odnosi nisu popravili posle superfinala.

- Bolje da nismo ni pričali. Bolje da smo pričali javno nego u četiri oka, al nismo baš ništa strašno pričali. Sve što sam pričala sa njim samim, to sam i javno rekla, ali ne vredi. Ja ne želim da ih rastavim, ako oni imaju stvarno tu emociju, tu ljubav njima srećno bilo. Ali ja to ništa ne vidim dobro - rekla je Mevlida.

"Asmin ne shvata šta mu pričamo"



Mustafa je sa druge strane otkrio kako je razgovor tekao i koja odluka je pala.

-Mi smo njega jutros blokirali, Mevlida i ja. Imamo dva srpska broja, dopisivao se sa nama za vreme emisije, uputio je par reči koje nije trebalo da nam uputi. On kaže: „Vi ste svi protiv mene.” Ja njemu kažem: „Čoveče, strpi se, sačekaj da vidimo.” Ako Milošević pita: “Ko je kriv Aneli ili Asmin”, pa ne mogu odmah reći kriva je Aneli. Sačekaj da obrazložimo situaciju, pa će gledaoci sami prosuditi. Možda ne u tom istom momentu, al možda dan posle da shvate šta smo mi rekli. On odmah: „Vi ste svi protiv mene". Misli da mu želimo loše i na tome se završilo" - rekao je on.

Alo/Blic

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