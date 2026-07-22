Stanija Dobrojević je pre sinoćne žurke gostovala u emisiji "Narod pita" kod voditeljke Dušice Jakovljević.

Iako je emisija tekla po plani, tokom prvog uključenja došlo je do sukoba voditeljke Dušice Jakovljević i gledateljke.

Gospođa koja se uključila u program uživo pohvalila je Staniju, ali ponizila ostale učesnike.

- Stanijine odnose nisam videla ni u jednom rijalitiju. Ovo je bio najgori rijaliti sa najgorim učesnicima - rekla je gledateljka, na šta je Dušica Jakovljević burno reagovala.

- Stvarno? Gospođo, vi birajte sledeći put. Mi ćemo vas da zovemo, pa vi birajte. Ovo su pitanja za Staniju, niste se vi javili da izigravate inspektora 29. novembra. Ne dam na ovaj rijaliti i jako je ružno da tako kažete. Nije u redu - rekla je Dušica.

Stanija grli Asminove roditelje i svi plaču

Stanija Dobrojević je sinoć došla na žurku povodom kraja Elite 9, a roditelji bivšeg verenika Asmina Durdžića prišli su da joj čestitaju pobedu. Oni su se zagrlili pred kamerama i zaplakali svo troje.

Mevlida je prva prišla Staniji i zagrlila ju je, a potom su počeli da plaču.

- Nemam reči. Sa srećom, Stanija - kroz suze je rekla Asminova majka.

- Uvek ću vas pamtiti onakve kakve sam vas upoznala. Želim vam sve najlepše, ali ova priča je završena jer mi je urađeno šta je urađeno - istakla je Stanija.

-Svaka čast, Stanija, poštujem tvoj karakter i dokazala si da sa tobom niko ne može da se meri - rekao je Mustafa.

- Nikad preboleti neću što mi ona nije snajka i što ga je pustila u rijaliti. Mnogo te volim - rekla je Mevlida.

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