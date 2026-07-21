Rijalit pobednica Stanija Dobrojević nedavno je pazarila luksuzni penthaus u Rumi, čija vrednost iznosi vrtoglavih 150.000 evra, a komšije o starleti imaju samo reči hvale.

Mnogi su se pitali odakle joj novac za kupovinu ove nekretnine, a prema pisanju medija, Stanija je prethodno prodala stan u Novom Sadu, u kojem je živela, za ogromnu sumu novca.

Reč je naime, o veoma mirnom i tihom delu grada. Ispred zgrade postavljena je rampa kako bi ulaz bio omogućen isključivo stanarima i njihovim gostima.

Zgrada nema mnogo stanara

-Zgrada je mala, pa nema mnogo stanara, a njen stan nalazi se na poslednjem spratu i razlikuje se od ostalih. To je jedna od najboljih zgrada u Rumi. Svi koji prolaze ovuda znaju da Stanija tu živi. Nalazi se na poslednjem spratu i ima potpunu privatnost, mada ovde retko provodi vreme jer je najčešće u Americi ili u rijalitiju, što je i sada slučaj - rekao je komšija za medije ranije.

-Znam je po pričama, živeli su pre u jednoj zgradi, pa su to prodali i kupili penthaus u blizini. Kažu da je uspešna i da je završila fakultet. Čudno mi je to, znam da su joj pre davali da radi tablicu množenja, i to nije znala. Pa ja to sa ovoliko godina još nisam zaboravila, ostalo mi je urezano. Mogu da razumem što je ušla u Elitu, velike su to pare u pitanju - priznala je jedna komšinica.

BONUS VIDEO: