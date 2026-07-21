Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević odnela je pobedu u devetoj sezoni Elite i tako osvojila nagradu u iznosu od 100.000 eura. Povodom njene pobede zvaničnim saopštenjem oglasio se i čelnik Pinka, Željko Mitrović, koji nije krio zadovoljstvo zbog velike gledanosti rijaliti programa.

- Apsolutno sam zadovoljan sezonom, po rejtinzima, potpuno je neverovatno ovo je najuspešniji šou program, mislim da smo imali milijade pregleda, bilo je gusto za jedan ili dva procenta, a sada bih i zvanično čestitao Staniji - rekao je Mitrović dok je pobednica Elite stajala kraj njega.

- Stanija je puna iskustva, dobro se snašla, ali joj nije bilo lako, na kraju se isplatilo. Stanija je pobedila u Eliti 9, to znači da sa mnom otvara jubilarnu Elitu 10, koja se sprema već nekoliko meseci. Svaki detalj će biti spektakularan! Biće velikih iznenađenja kada su učesnici u pitanju, a Stanija i ja, ovog puta na samom otvaranju dolećemo iz “svemira” među ljude i robote, koji će se međusobno nadmetati i nadmudrivati! Roboti Toša, Goša, predstaviće svoje roditelje Rašu i Mašu koji imaju značajno moćnije sposobnosti, ali kad bolje razmislim, nema tog robota i veštačke inteligencije koja može savladati Zmaja od Šipova i ostale učesnike - rekao je Željko Mitrović.

BONUS VIDEO: