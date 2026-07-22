Pevačica Neda Ukraden godinama je na muzičkoj sceni, a o svom privatnom životu i braku uvek govori otvoreno.

Ipak, kada je reč o njenom bivšem suprugu, pokojnom Milanu Bilbiji sa kojim ima ćerku Jelenu, pevačica ne krije da je njihov rastanak bio bolan.

Ona je svojevremeno iznenadila javnost priznanjem da je upravo ona ta koja je bivšem mužu nakon rastanka ostavila nekretninu, što je mnoge šokiralo.

-Jedina sam žena koja je ostavila mužu stan. Od svakog nastupa sam ja ulagala - ispričala je Neda Ukraden ranije.

"Svaki razvod je ružan"

Neda tvrdi da dostojanstvo mora da se zadrži uprkos razvodu.

- Svaki razvod je ružan, bilo je teških reči, ali treba zadržati dostojanstvo zbog deteta. Ja sam njemu uvek bila prijatelj, ali i on meni. Nikada ne bih dozvolila da neko kaže nešto loše o njemu - istakla je Neda, naglasivši da je njen bivši suprug bio veliki intelektualac i dobar čovek, iako se u nekim životnim okolnostima nije najbolje snašao.

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