Nakon što je sinoć na žurki povodom kraja devete sezone Elite Asmin Durdžić fizički nasrnuo na Uroša Stanića, on se oglasio i otkrio da je slučaj prijavio policiji.

Kako je otkrio, prilikom napada Asmin mu je polomio i telefon, a zbog bolova i materijalne štete je slučaj prijavio policiji.

- Sinoć sam na superfinalnoj žurki fizički napadnut o strane dotičnog Asmina Durdžić, gde me je uhvatio za vrat, bacio na pod i tukao... Tek sada se oglašavam jer u toku napada mi je polomio telefon koji je sada popravljen - napisao je Uroš Stanić i dodao da je Asmina prijavio policiji zbog napada.

"Moraću na operaciju"

Podsetimo, ovo nije prvi put da je došlo do sukoba Uroša i Asmina. Na superfinalu Stanić nam je rekao da je pripremio tužbe protiv bivših cimera.

- Spremio sam advokatske izjave, lekarske, tuženi su Stanija Dobrojević , Maja i Asmin. Tražim pravdu za batine. Imao sam velike sukobe sa njima. Teško je bilo u rijalitiju, Stanija je pokazala ko je i šta je, nasilnica - rekao je Uroš Stanić, pa dodao:

- Oštećena mi je bubna opna, možda ću morati na operaciju. Nos od batina Stanije Dobrojević mi je oštećen, moraću na intervenciju. Potražiću pomoć psihoterapeuta - istakao je on potom pred našim kamerama.

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