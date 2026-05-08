Rusija je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da su ruske snage nastavile da napadaju tokom noći. Rusija optužuje Kijev za napade dronovima.

Moskva napadnuta dan pred paradu! Ukrajinci se obrušili na tri grada, odjekuju eksplozije, buknuli požari! (FOTO/VIDEO)

Eksplozije su se čule u ruskom gradu Jaroslavlj, nakon čega je izbio požar u rafineriji nafte. Napadnuti su i Moskva i Rostov na Donu. Napade su potvrdili gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin, guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar i ruski mediji i Telegram kanali.

Prvi dronovi primećeni su uveče 7. maja. Ruska Federalna agencija za vazdušni saobraćaj (Rosavijacija) kasnije je saopštila da su uvedena privremena ograničenja letova na moskovskim aerodromima Vnukovo i Domodedovo. Sobjanin je potom tvrdio da je nekoliko dronova oboreno.

Telegram kanali su takođe izvestili o eksplozijama u Jaroslavlju. Prvi izveštaji ukazivali su da je možda bila meta rafinerija nafte Jaroslavnjeftorgsintez. Na teritoriji postrojenja izbio je požar.

Gubernator Permske oblasti: Ukrajina napala industrijske objekte, prekršila primirje

Gubernator Permske oblasti u Rusiji Dmitrij Mahonjin optužio je danas Ukrajinu za kršenje primirja, rekavši da su dronovi ukrajinskih oružanih snaga napali industrijske objekte u Permskoj oblasti.

"Neprijateljski dronovi su uleteli u industrijske lokacije. Sve službe za hitne slučajeve su na licu mesta. Zaposleni su evakuisani", napisao je Mahonjin na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava niti povređenih. U regionu je i dalje na snazi upozorenje o zabranjenom kretanju vozača. Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo ranije da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili 264 bespilotne letelice od ponoći do 7 časova jutros po lokalnom vremenu.

Prekid vatre koji je proglasio ruski predsednik Vladimir Putin u čast Dana pobede počeo je u ponoć 8. maja i trajaće do 10. maja, a tokom ovog perioda, ruske trupe neće napadati mesta raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga ili objekte vojno-industrijskog kompleksa duboko u Ukrajini, podseća agencija RIA Novosti.

Tanjug

Glavni ukrajinski pregovarač započeo seriju sastanaka u SAD-u

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov započeo je danas seriju sastanaka u Sjedinjenim Američkim Državama. Posetu je potvrdio i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, navodeći da je Umerovu naloženo da razgovara o razmeni ratnih zarobljenika i jačanju diplomatskih napora za okončanje rata, preneo je Unian.

Prema navodima, sastanci u Majamiju usledili su u trenutku kada je pregovarački proces između Ukrajine i Rusije praktično zaustavljen, uz neslaganja oko teritorija u istočnoj Ukrajini, posebno u Donjeckoj oblasti.

Kijev i Moskva i dalje imaju suprotne stavove, pri čemu Rusija traži povlačenje ukrajinskih snaga iz određenih područja, dok Ukrajina odbija da ustupi teritorije koje kontroliše.

Zelenski je naveo da Ukrajina nastavlja komunikaciju sa američkom stranom i da radi na postizanju "dostojnog mira i bezbednosnih garancija". Bela kuća je potvrdila sastanke Umerova sa američkim zvaničnicima, ali nije navela detalje.

Prema izvorima, ranije planirane posete američkih izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera Ukrajini odložene su zbog eskalacije drugih međunarodnih kriza. Poslednja runda direktnih razgovora Ukrajine, Rusije i SAD održana je u februaru, dok su kasniji kontakti bili sporadični.

Tanjug

Zelenski: Sa ruske strane nije bilo ni simboličnog pokušaja prekida vatre na frontu

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je tokom noći ruska vojska nastavila da napada ukrajinske položaje, uprkos dogovorenom trodnevnom primirju.

"Od 7 sati jutros zabeleženo je više od 140 udara na položaje na prvoj liniji fronta. Tokom noći, Rusi su izvršili 10 napada, od kojih je najveći broj bio u sektoru Slavjanska", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, ruske snage izvele su više od 850 udara dronovima različitih tipova - FPV-ovima, Lansetima i drugima, a bilo je i jurišnih dronova.

Prema njegovim rečima, upotreba izviđačkih dronova na nebu iznad naselja na prvoj liniji fronta takođe nije prestala.

"Sve ovo jasno pokazuje da sa ruske strane nije bilo ni simboličnog pokušaja prekida vatre na frontu. Kao što smo to učinili u proteklih 24 sata, Ukrajina će i danas odgovoriti na isti način. Branićemo svoje položaje i živote ljudi. Rusija mora da okonča svoj rat, a svi će to zaista videti kada počne kretanje ka miru", zaključio je Zelenski.

Moskva je proglasila primirje od ponoći 8. maja do 10. maja, u skladu sa odlukom predsednika Rusije Vladimira Putina. Agencija RIA Novosti je jutros javila da je primirje od ponoći stupilo na snagu.

Tanjug

Zelenski: Ne preporučuje se odlazak delegacija bilskih Rusiji u Moskvu oko 9. maja

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je sinoć da Ukrajina ne preporučuje predstavnicima država bliskih Rusiji da borave u Moskvi u periodu oko 9. maja kada se u ruskoj prestonici obeležava Dan pobede u Drugom svetskom ratu, zbog, kako je naveo, ruskih napada i pretnji.

"Imamo i obraćanja pojedinih država bliskih Rusiji čiji predstavnici planiraju da borave u Moskvi. Čudna je to želja u ovim okolnostima. Mi to ne preporučujemo", rekao je Zelenski u video-obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je podsetio da je Ukrajina ranije predlagala prekid vatre, uključujući i od 6. maja, ali da je, kako tvrdi, odgovor Rusije bio nastavak napada i pretnji, preneo je Ukrinform.

"Oni žele da od Ukrajine dobiju dozvolu da održe svoju paradu, da bezbedno izađu na trg na sat vremena jednom godišnje, a zatim da nastave da ubijaju naše ljude i vode rat", rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, ruske snage su tokom prethodnog dana izvodile napade duž cele linije fronta, od Černigovske do Nikolajevske oblasti. Zelenski je naveo da su pogođeni i civilni vozovi, energetski objekti i stambene zgrade, ističući da će Ukrajina "delovati recipročno".

"Da je bilo primirja, ne bi bilo ukrajinskih dalekometnih udara", poručio je ukrajinski predsednik.

Tanjug

Košta: EU se priprema za potencijalne pregovore sa Putinom

Lideri Evropske unije pripremaju potencijalne razgovore sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, izjavio je sinoć predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, ističući da "postoji potencijal" da EU pregovora sa Putinom, kao i da EU ima podršku ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da to učini.

"Razgovaram sa 27 lidera zemalja EU kako bismo videli najbolji način da se organizujemo i da identifikujemo šta nam je potrebno da efikasno razgovaramo sa Rusijom kada dođe pravi trenutak za to", rekao je Košta, prenosi "Fajnenšel tajms".

Košta je dodao da je Zelenski na samitu lidera zemalja EU prošlog meseca zatražio od lidera da "budu spremni da pozitivno doprinesu pregovorima".

Prema njegovim rečima, Brisel će izbegavati da remeti mirovni proces pod vođstvom američkog predsednika Donalda Trampa. Dodao je da iz Kremlja još nije bilo signala da je Putin spreman da razgovara sa bilo kojim predstavnikom bloka.

"Da, postoji mogućnost pregovara sa Putinom. Ali za sada, niko nije video nikakav znak od Rusije da želi da se efikasno uključi u ozbiljne pregovore", rekao je Košta.

Neki lideri EU, uključujući belgijskog premijera Barta de Vevera, pokrenuli su mogućnost pokušaja otvaranja kanala za razgovore sa Kremljem, ali drugi kažu da ne postoji konsenzus među 27 lidera o tome ko bi trebalo da bude imenovan da govori u ime bloka, kada bi takav napor trebalo preduzeti i kakav bi bio stav prema Putinu, piše FT.

Putin je ranije ove sedmice proglasio primirje kako bi Moskva održala paradu povodom Dana pobede 9. maja, tokom koje se očekuje da će i Ukrajina obustaviti napade. Zelenski je objavio jednostrano prekid vatre 6. maja, a iz njegovog kabineta je rečeno da je namera Zelenskog bila da pokaže da ako Rusija može da obezbedi primirje za Dan pobede, mogao bi da ga proširi na ceo ratni front, navodi "Fajnenšel tajms".

Tanjug

Moskva: Ukrajina napada dronovima

Ukrajinski dronovi napali su industrijske objekte u ruskoj Permskoj oblasti, izjavio je guverner Dmitrij Mahonjin.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su 264 ukrajinska drona oborena između ponoći i 07.00 po moskovskom vremenu.

Rusija je najavila prekid vatre za 8. i 9. maj, kada slavi pobedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Nemačkom i održava vojnu paradu u Moskvi.

(Rojters)