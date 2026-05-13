Šokirani mrtvozornik koji je došao da konstatuje smrt pre, u Domu za mentalno ometena i stara lica u Tutinu otkrio da na telu preminulog B. J. (56) nedostaje polni organ.

Zgroženi bizarnim događajem, lekari su pozvali policiju, a ubrzo je otkriveno da je B. M. (25), takođe štićenik te ustanove, iskoristio priliku da uđe u sobu u kojoj je ležalo telo pokojnika i pomoću poklopca konzerve paštete odseče deo tela. Da sve bude još bizarnije, B. M. je polni organ svog sustanara sve vreme krio u džepu gornjeg dela pidžame.

Pokojnik je bio iz okoline Smedereva i kao mentalno ometen u tu ustanovu smešten je od 2011, dok je B. M. iz Beograda i pre smeštanja u ustanovu u Tutinu lečen je i na neuropsihijatriji u Beogradu.

- Lekari ove ustanove zatekli su juče u 7.45 u sobi u krevetu štićenika B. J., koji je umro prirodnom smrću, najverovatnije od srčanog udara. Doktor i dve medicinske sestre su obavili stadardnu proceduru, zavezali ruke i noge i pripremili telo. U tom trenutku, na pokojniku je sve bilo na svom mestu. Potom su pozvali mrtvozornika da konstatuje smrt, koji je stigao u 10 sati i koji je nakon pregleda pacijenta shvatio da nedostaje polni organ - rekao je tada naš izvor.

Po svemu sudeći, dok su čekali da mrtvozornik stigne i sanitet preuzme telo, u toku tih nešto više od dva sata, u sobu je neopaženo ušao štićenik B. M. On je ubrzo priznao bizarni događaj, ali i predao pokojnikov polni organ i poklopac konzerve.

- Odsecanje je uradio štićenik koji se ranije više puta samopovređivao nanoseći sebi posekotine raznim oštrim predmetima. Čim smo primetili njegovu sklonost ka samopovređivanju, odmah smo pokrenuli proceduru za prebacivanje ovog štićenika u neku drugu ustanovu, gde bi bio pod nadzorom lekara i na lečenju. Procedura je još u toku. Nažalost, juče je iskoristio trenutak kada je preminuli bio sam u sobi i uradio to što je uradio. Svima nam je teško zbog svega što se dogodilo - rekao za Alo! Ramiz Zećirović, tadašnji direktor Doma za mentalno ometena i stara lica.

Tragedija se dogodila pre 13 godina.

