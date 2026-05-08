Dok domaćinstva širom planete zbrajaju troškove izazvane ratom Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u Iranu, pojedine korporacije umesto gubitaka broje rekordne profite, piše Bi-Bi-Si.

Neizvesnost koju je rasplamsao sukob, uz efektivno zatvaranje moreuza Ormuz, dramatično je podigla troškove života i zadala težak udarac budžetima porodica, firmi i vlada. Ipak, dok su mnogi gurnuti na ivicu egzistencije, drugi – čije je poslovanje profitabilnije u ratnim uslovima ili zavisi od volatilnosti cena energenata – beleže istorijske prihode.

Ovo su sektori i kompanije koji profitiraju dok bliskoistočni konflikt traje.

Nafta i gas: profit na talasima nestabilnosti

Najveći ekonomski potres izazvan ratom do sada je skok cena energenata. Kroz Ormuski moreuz transportuje se oko petine svetske nafte i gasa, ali je taj saobraćaj praktično stao krajem februara. Rezultat je potres na energetskim tržištima, od čega su najveću korist izvukli evropski naftni giganti zahvaljujući svojim snažnim trgovinskim sektorima.

Britanski Bi-Pi (BP) više je nego udvostručio profit na 3,2 milijarde dolara u prva tri meseca ove godine, ocenivši učinak svog trgovinskog odeljenja kao „izuzetan".

Kompanija Šel je takođe nadmašila očekivanja analitičara sa profitom od 6,92 milijarde dolara u prvom kvartalu.

Francuski Total Enerdži zabeležio je skok od skoro 30 odsto, sa 5,4 milijarde dolara zarade.

Američki giganti Ekson Mobil i Ševron imali su blagi pad u odnosu na prošlu godinu zbog prekida u snabdevanju, ali i dalje premašuju prognoze i očekuju dalji rast kako cene nafte ostaju visoke.

Bankarski sektor: sigurna luka u oluji

Rat u Iranu napunio je i kase vodećih banaka. Trgovinski ogranak banke Džej-Pi Morgan ostvario je rekordan prihod od 11,6 milijardi dolara u prvom kvartalu 2026. godine.

Čitava „velika šestorka" – koju čine i Benk ov Amerika, Morgan Stenli, Sitigrup, Goldman Saks i Vels Fargo – prijavila je ukupni profit od čak 47,7 milijardi dolara u prva tri meseca.

Investitori, u strahu od eskalacije, masovno su povlačili kapital iz rizičnih akcija i prebacivali ga u sigurniju imovinu, što je dovelo do ogromnog obima trgovanja od kojeg banke ubiraju provizije.

Namenska industrija: rekordne porudžbine

Kao i u svakom konfliktu, sektor odbrane je među prvima na dobitku.

Rat je ogolio praznine u vazdušnoj odbrani, što je ubrzalo ulaganja u raketne štitove i anti-dron sisteme širom Evrope i SAD.

Kompanija Bi-Ej-I Sistems očekuje snažan rast prodaje, navodeći da bezbednosne pretnje teraju vlade na veću potrošnju.

Tri najveća američka ugovarača – Lokid Martin, Boing i Nortrop Graman – prijavila su rekordne zaostatke u neizvršenim porudžbinama na kraju marta 2026. godine.

Obnovljivi izvori energije: beg od fosilnih goriva

Konflikt je dodatno naglasio potrebu za energetskom nezavisnošću. Čak i u SAD, gde je administracija Donalda Trampa promovisala slogan „buši, dušo, buši", interesovanje za zelenu energiju je eksplodiralo.

Akcije kompanije Nekst Era Enerdži skočile su za 17 odsto ove godine.

Danski giganti vetroelektrana Vestas i Orsted takođe beleže snažne profite.

U Velikoj Britaniji, kompanija Oktopus Enerdži prijavila je skok prodaje solarnih panela od 50 odsto od kraja februara, dok su visoke cene benzina naglo povećale potražnju za električnim vozilima, što su najbolje iskoristili kineski proizvođači, prenosi Politika.