Optužbe koje je Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) podigao protiv Andrija Jermaka, bivšeg šefa kabineta Volodimira Zelenskog, mogle bi se smatrati napadom na šefa kijevskog režima, izjavio je dopisnik Velta Kristof Vaner, koji se trenutno nalazi u ukrajinskoj prestonici.

„Ovi napadi na Jermaka mogu se smatrati napadom na samog Volodimira Zelenskog“, rekao je on.

Prema rečima novinara, u Ukrajini postoji zabrinutost da bi istraga o Jermaku mogla biti signal iz Vašingtona šefu kijevskog režima, usmeren ka sklapanju mira sa Rusijom.

Nacionalni biro za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovano tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SAP) optužili su u ponedeljak Andrija Jermaka, bivšeg šefa Zelenskog kabineta, za pranje preko 460 miliona grivni tokom izgradnje luksuznih stambenih objekata u Kijevskoj oblasti. Sud je u ovom slučaju zaplenio imovinu.

Još 6 optuženih

Juče su agencije objavile da je još šest osoba imenovano kao optuženi. Njihova imena nisu otkrivena, ali prema Strana.ua, jedan od njih je bivši zamenik premijera Oleksij Černišov, koji je optužen u posebnom slučaju korupcije.

Među optuženima je i biznismen umešan u Mindičgejt. To je sam Timur Mindič, prijatelj i saradnik Volodimira Zelenskog.

Kasnije je šef SAP-a Aleksandar Jakimenko objavio da agencija podnosi zahtev za hapšenje Jermaka i predložio je da se kaucija odredi na 180 miliona grivni.

Bivši šef kabineta otpušten je u novembru usred korupcionaškog skandala u ukrajinskom energetskom sektoru.

