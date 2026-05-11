Dara Bubamara danas je prvi put pokazala novog partnera sa kojim je, kako tvrdi, već godinu dana u vezi.

Pevačicu je dečko dovezao na snimanje emisije Zvezde Granda, što je odmah privuklo veliku pažnju medija i okupljenih fotografa.

Dara nije krila emocije, pa je svog izabranika poljubila pred predstavnicima sedme sile.

- Duša. Moj dečko nije onaj iz poruke. Mi smo zajedno godinu dana, a snimak je od pre osam godina - rekla je pevačica na samom početku razgovora.

Na pitanje kako njen partner podnosi njen tempo života i obaveze, kroz osmeh je odgovorila:

-Pa, mi uživamo svaki dan. Dovezao me je, otvorio mi vrata, mi se ne krijemo. Ne bismo hteli da se previše eksponiramo... - dodala je ona.

Kada su je novinari upitali da li ju je dovezao njenim automobilom, kratko je poručila:

- To je naš auto. Što se tiče zajedničke nekretnine, to ćemo polako - konstatovala je pevačica.

Pevačica se osvrnula i na gostovanje u lajvu Baka Prase, koje je izazvalo veliku pažnju na društvenim mrežama.

-Premorena sam... Imala sam nastupe u petak i subotu, pevala sam, ali me je Baka Prase toliko ispoštovao, bilo je fenomenalno. Bogdan Ilić i ja smo dugo godina dobri prijatelji. Njega sam podržala na početku, pustila sam njegovu pesmu tokom lajva u Dubaiju i tako je krenulo naše prijateljstvo. Čim se ovo desilo, prvi me je podržao - ispričala je Dara.

Pevačica tvrdi da zna ko je pustio spornu prepisku u javnost i zbog čega se to dogodilo.

- Mislim da je okidač bio dečko, novi auto... Na kraju su se ljudi dobro zabavljali. Hteli su da me unište jer sam ozbiljna pevačica sa dobrim pesmama. Žena sam od 49 godina, imam sina... Ali svi to razumeju, poruka je stara. Zna se ko je to - rekla je ona.

Otkrila čime se bavi njen partner

Dara je potom razjasnila i čime se njen partner bavi, demantujući navode da radi u ugostiteljstvu.

-Živeo je u Dubaiju, a sada ima svoje poslove i otvorio je firmu u Beogradu - objasnila je pevačica.

Na pitanje o mogućoj prinovi, kratko je odgovorila:

- Bog sve diktira. Nisam ni sanjala da će mi se ovo desiti - zaključila je Bubamara.