Prema snimcima koji kruže internetom, u Groznom su prijavljene najmanje dve eksplozije. Astra je izvestila da je jedan udar pogodio oblast Hankale, dok je drugi bio usmeren na teritoriju u blizini gradske železničke stanice.

U Hankali se nalazi ruska vojna baza i sedište 42. gardijske motorizovane streljačke divizije, koja je deo 58. kombinovane armije Južnog vojnog okruga.

Železnička stanica nalazi se u centru Groznog – manje od dva kilometra od rezidencije Ramzana Kadirova i oko 1,2 kilometra od kompleksa Grozni siti, preneo je portal Agentstvo. Astra je takođe navela da se sedište čečenskog FSB-a nalazi na oko 120 metara od mesta udara.

Opozicioni Telegram kanal Niyso objavio je video za koji tvrdi da prikazuje napad na zgradu FSB-a u selu Čiulga-Jurt (Znamenskoje).

Čečenske vlasti se za sada nisu oglasile povodom situacije.

Eksplozije u Jaroslavlju, Moskva i Rostov na Donu meta napada

Podsetimo, danas su prijavljene eksplozije u Jaroslavu, nakon čega je izbio požar u rafineriji nafte. Moskva i Rostov na Donu takođe su navodno bili mete napada.

Rad 13 aerodroma na jugu Rusije obustavljen je nakon što je dron pogodio administrativnu zgradu službe za kontrolu vazdušnog saobraćaja u Rostovu na Donu, saopštilo je rusko Ministarstvo saobraćaja.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage izvele napad na naftno postrojenje u ruskom gradu Jaroslavu, udaljenom 700 kilometara od granice sa Ukrajinom.

"Napadnut je objekat naftnog sektora koji je bio od velikog značaja za finansiranje ruskog rata. Zahvaljujem Oružanim snagama Ukrajine i našoj vojnoj obaveštajnoj službi na ovom iskazu pravde", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim rečima, ukrajinske dugoročne sankcije su nastavljene kao odgovor na ruske napade na njihove gradove i sela. "Rusija mora da izabere istinski mir, a samo snažan pritisak će to osigurati", naveo je Zelenski.

Predsednik Ukrajine ranije danas optužio je Rusiju da je od početka stupanja primirja na snagu u ponoć izvela više od 140 udara na položaje na prvoj liniji fronta. Sa druge strane, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su od početka prekida vatre, ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili 390 ukrajinskih dronova, kao i šest raketa "Neptun".