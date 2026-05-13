Prema njegovim navodima, incident se dogodio u maju 2025. godine, a državni organi su bili upoznati sa slučajem. Snimci su izazvali pažnju javnosti jer podsećaju na materijale koje je prethodno objavljivao Pentagon.

Infracrveni snimci i neobični oblici na nebu

Objavljeni jednominutni crno beli infracrveni video prikazuje zaobljeni objekat sa izraženim toplotnim izvorom u centru i više šiljastih formacija koje izlaze iz njegovog tela. Iza objekta vidi se i topliji trag u odnosu na okolni noćni vazduh.

Objekat je primećen na visini od oko 800 metara tokom borbenih aktivnosti ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme. Kako se navodi, kretao se sporo i nije reagovao na prisustvo vojnog drona koji ga je snimao.

Ukrajinski mediji, uključujući Kyiv Post, potvrdili su autentičnost snimka, ali nisu tvrdili da je reč o vanzemaljskoj pojavi.

Vojska sumnja i na moguće novo oružje

Beskrestnov je naglasio da se u ukrajinskoj vojsci NLO fenomeni tretiraju kao potencijalno bezbednosno pitanje, a ne kao naučna ili civilna misterija. Kako navodi, moguće je da se iza nepoznatih objekata krije nova vojna tehnologija.

On je upozorio da bi ovakvi signali mogli predstavljati i testiranje nepoznatih sistema, potencijalno povezanih sa ruskim snagama, zbog čega se svaki slučaj detaljno dokumentuje i analizira.

Ukrajinski zvaničnici, prema navodima agencije UNIAN, već duže vreme proučavaju NLO prijave u kontekstu rata i mogućeg korišćenja naprednih sistema elektronskog ratovanja.

Poređenja sa pentagonom i raniji snimci

Objava iz Kijeva usledila je ubrzo nakon što je Pentagon deklasifikovao nove materijale o neidentifikovanim objektima primećenim širom sveta, uključujući i ranije vojne snimke.

Ukrajinski snimci su upoređeni sa američkim slučajevima, ali stručnjaci ističu razlike u obliku i termalnim karakteristikama objekata.

Od početka rata 2022. godine, ukrajinski vazdušni prostor je pod stalnim pritiskom zbog ruskih raketnih i dron napada, što dodatno komplikuje identifikaciju nepoznatih letelica i anomalija na radaru, prenosi Mondo.

