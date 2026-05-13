Ruski vojni vrh navodno je obećao predsedniku Vladimir Putin da će ruske snage do jeseni u potpunosti zauzeti Donbas, dok Kremlj, prema pisanju Financial Timesa, i dalje razmatra mnogo šire teritorijalne ciljeve koji uključuju Dnjepar, Odesu pa čak i Kijev.

Prema navodima lista, pozivajući se na izvore bliske Kremlju i procene ukrajinske vojne obaveštajne službe, ruski generali uverili su Putina da je moguće ostvariti ključne vojne ciljeve u narednim mesecima.

Jedan od izvora tvrdi da prvobitni plan zauzimanja Kijeva nikada nije potpuno napušten.

– Početni plan bio je zauzimanje Kijeva i taj cilj nije skinut sa stola – naveo je sagovornik lista.

Donbas ključ za buduće pregovore

Prema istim informacijama, Kremlj smatra da bi potpuno zauzimanje Donbasa značajno promenilo odnos snaga u eventualnim pregovorima o prekidu vatre.

Financial Times navodi da Putin planira da podigne cenu svakog mogućeg primirja ukoliko ruske snage uspeju da ostvare puni vojni cilj na istoku Ukrajine.

Zamenik načelnika ukrajinske vojne obaveštajne službe Vadym Skibitskyi upozorio je da bi ruski uspeh u Donbasu mogao otvoriti vrata novim teritorijalnim zahtevima Moskve.

Prema njegovim rečima, sledeći cilj mogli bi biti delovi Zaporoške i Hersonske oblasti koji su još pod kontrolom Ukrajine.

Putin odbacio zamrzavanje rata

List navodi da je Putinova odlučnost dodatno ojačala poslednjih meseci, uprkos tome što su mu pojedini sagovornici navodno savetovali zamrzavanje sukoba duž sadašnje linije fronta.

– Više puta mu je sugerisano da stane na trenutnim pozicijama, ali je odbijao svaki kompromis – tvrdi izvor blizak Kremlju.

Prema pisanju Financial Timesa, Moskva i dalje razmatra scenario potpune kontrole nad velikim delovima Ukrajine, uključujući strateški važne gradove poput Odese i Dnjepra.

Takve tvrdnje dodatno su pojačale strahovanja da bi rat mogao da traje mnogo duže nego što se očekivalo.

Pregovori u ćorsokaku, Tramp odbio Putinov zahtev

Istovremeno, diplomatski pokušaji prekida rata i dalje ne donose konkretne rezultate.

Prema navodima sagovornika upoznatih sa pregovorima, i Moskva i Kijev sve više sumnjaju u uspeh američkog posredovanja čak i nakon smirivanja situacije na Bliskom istoku.

Američki predsednik Donald Trump izjavio je 12. maja da ne postoji nikakav dogovor sa Putinom o predaji „celog Donbasa“ Rusiji.

Ukrajina, prema navodima Financial Timesa, smatra da su pregovori praktično u ćorsokaku i nezadovoljna je jer Vašington nije izvršio veći pritisak na Moskvu.

Rusija kao glavni uslov za prekid vatre i dalje traži povlačenje ukrajinskih snaga iz Donjecke oblasti, dok Kijev insistira na zamrzavanju sukoba duž trenutne linije fronta bez pravnog priznanja okupiranih teritorija.

Šta dalje sledi

Vojni analitičari ocenjuju da bi eventualni veliki ruski prodor u Donbasu mogao potpuno promeniti dinamiku rata i dodatno zakomplikovati mogućnost političkog rešenja.

Istovremeno, nastavak tvrdog stava Kremlja pokazuje da Moskva za sada ne planira brzo odustajanje od svojih maksimalističkih ciljeva.

Dok Zapad pokušava da pronađe model za nastavak pregovora, rat ulazi u novu fazu neizvesnosti u kojoj bi naredni meseci mogli biti ključni za budućnost čitavog regiona.