Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju velike oblake dima koji se uzdižu iz obližnje luke, navode različiti kanali.

U posebnoj objavi na Telegramu, Operativni štab Krasnodarskog kraja saopštio je da je izbio požar u „jednom od objekata“ u Volni, dodajući da je jedna osoba povređena u ukrajinskom napadu dronovima, piše Kijev Independent.

NASA-in sistem za praćenje požara FIRMS delimično je potvrdio tvrdnje zvaničnika, pošto je registrovan požar u skladištu nafte u blizini luke, tačnije na terminalu Tammanjeftogaz, koji služi za pretovar nafte i gasa iz ruskih cevovoda na tankere koji preko Crnog mora izvoze energente na svetska tržišta.

Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom navodnog napada.

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je tokom noći bilo više napada, ali nije pomenulo konkretne lokacije. Ministarstvo je, navodi pomenuti portal, odmah prešlo na obeležavanje 243. godišnjice ruske Crnomorske flote.

Šira kampanja protiv ruske energetike

Ukrajinski dronovi poslednjih nedelja sve češće gađaju rusku naftnu i gasnu infrastrukturu, u okviru šire kampanje usmerene na ometanje energetskih prihoda Moskve, koji predstavljaju ključni izvor finansiranja ratnih operacija Kremlja.

Između sredine aprila i početka maja, Tuapse - grad u Krasnodarskom kraju u kojem se nalazi jedna od najvećih rafinerija i izvoznih terminala nafte na obali Crnog mora - bio je sistematski meta ukrajinskih dronova dugog dometa.

Višednevni požari doprineli su pogoršanju kvaliteta vazduha i ozbiljnom zagađenju životne sredine, postajući simbol ograničene kontrole Kremlja nad sopstvenim vazdušnim prostorom uoči proslave Dana pobede.

Prema podacima koje je prikupio Bloomberg, ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu dostigli su četvoromesečni maksimum u aprilu, kada je zabeležen najmanje 21 napad na rafinerije, cevovode i naftne objekte na moru.

Podsetimo, guverner Astrahanske oblasti Igor Babuškin izjavio je da je Astrahanski pogon za preradu gasa (AGPZ) napadnut danas dronovima i da su ostaci oborenih dronova su izazvali požar.

