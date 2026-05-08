Američki predsednik Donald Tramp objavio je da je postignut dogovor o trodnevnom primirju između Rusije i Ukrajine, koje bi trebalo da stupi na snagu od 9. do 11. maja. Vest je objavljena na njegovoj društvenoj mreži Truth Social, a prema njegovim rečima, dogovor podrazumeva potpunu obustavu borbenih dejstava i veliku razmenu ratnih zarobljenika između dve strane.

Tramp je naveo da će tokom tri dana biti zaustavljene sve „kinetičke aktivnosti“, odnosno direktne vojne operacije na frontu, dok će Rusija i Ukrajina istovremeno sprovesti razmenu po 1.000 zatvorenika sa obe strane. Američki lider istakao je da je lično tražio ovakav potez i zahvalio predsedniku Rusije Vladimir Putin i predsedniku Ukrajine Volodimyr Zelenski na prihvatanju predloga.

Kako je naveo u objavi, datum primirja nije slučajno izabran, pošto se u Rusiji obeležava Dan pobede nad fašizmom, dok je podsetio i da je Ukrajina imala ogromnu ulogu u Drugom svetskom ratu.

Šta podrazumeva trodnevno primirje

Prema Trampovoj objavi na mreži Truth Social, tokom 9, 10. i 11. maja trebalo bi da bude potpuno zaustavljena razmena vatre između dve zemlje. To uključuje raketne napade, artiljerijska dejstva i druge vojne aktivnosti na linijama fronta.

Najveću pažnju izazvala je informacija o razmeni čak 1.000 ratnih zarobljenika sa obe strane, što predstavlja jednu od najvećih razmena od početka rata u Ukrajini. Takav potez mogao bi da bude signal da ipak postoji prostor za ozbiljnije diplomatske pregovore.

Tramp je u svojoj poruci ocenio da bi ovo moglo da predstavlja „početak kraja jednog veoma dugog, smrtonosnog i teškog rata“, dodajući da se razgovori o trajnom završetku sukoba nastavljaju svakodnevno.

Zašto je ovaj potez važan

Rat između Rusije i Ukrajine traje više od tri godine i smatra se najvećim oružanim sukobom u Evropi od završetka Drugog svetskog rata. Tokom prethodnih meseci bilo je više pokušaja privremenih obustava vatre, ali nijedna nije dovela do trajnog rešenja.

Ova objava dolazi u trenutku kada međunarodna zajednica sve intenzivnije poziva na pregovore i smirivanje sukoba. Analitičari ocenjuju da bi čak i kratkotrajno primirje moglo da posluži kao test spremnosti obe strane za ozbiljnije diplomatske razgovore.

Posebno je značajno što je Tramp javno istakao da je direktno razgovarao sa Putinom i Zelenskim, čime je pokazao da Vašington želi aktivniju ulogu u pokušaju okončanja rata.

Ipak, ostaje pitanje da li će dogovor zaista biti poštovan na terenu. Tokom dosadašnjeg rata više puta su najavljivane obustave vatre koje su brzo propadale zbog novih napada i međusobnih optužbi.

U narednim danima pažnja sveta biće usmerena ka frontu u Ukrajini i tome da li će tri dana bez sukoba zaista otvoriti vrata ozbiljnijim pregovorima o trajnom miru.