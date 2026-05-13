Američki lider Donald Tramp potvrdio je da s predsednikom Vladimirom Putinom nije dogovorio predaju celog Donbasa Rusiji. Kremlj je saopštio da je obavestio SAD i druge zemlje o testiranju interkontinentalne balističke rakete "Sarmat".

Najvažnije:

Ukrajina upozorava da je Rusija aktivirala stratešku avijaciju i prebacuje bombardere na udaljene aerodrome, što se često povezuje sa pripremama za velike raketne i dron napade na ukrajinske gradove.

Donald Tramp izjavio je da je kraj rata „veoma blizu” i da veruje da su Moskva i Kijev blizu dogovora.

Rusija je objavila da je testirala interkontinentalnu balističku raketu RS-28 Sarmat, koju Vladimir Putin opisuje kao „najmoćniji raketni sistem na svetu”.

UŽIVO:

U ruskom napadu devetomesečna beba izgubila nogu

Dve osobe su poginule, a devetomesečna beba je teško povređena u ruskom napadu na Krivi Rog koji se dogodio sinoć. Beba je u napadu izgubila nogu, javlja "Ukrajinska pravda".

Prema rečima Aleksandra Vilkula, šefa Saveta odbrane Krivog Roga, dron kompanije Šahed direktno je pogodio kuću, izazvavši požar. U napadu su poginuli 43-godišnji muškarac i 65-godišnja žena. Požar je u međuvremenu ugašen.

"Devetomesečnoj devojčici je amputirana noga. Hitno je prevezena u bolnicu gde joj se ukazuje sva neophodna pomoć. Požar je ugašen, a sanacija posledica je u toku", rekao je Vilkul.

Rusija presrela 286 dronova, požar u Krasnodarskom kraju

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je tokom noći oboreno i presretnuto 286 ukrajinskih dronova iznad više regiona Rusije.

U južnom Krasnodarskom kraju delovi bespilotnih letelica pali su na teritoriju jednog industrijskog objekta, gde je izbio požar, saopštile su lokalne vlasti.

Tramp: Približava se kraj rata u Ukrajini

Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine saopštile su da je aktivirana ruska strateška avijacija i da se preraspoređuju avioni na udaljene aerodrome, što može ukazivati na to da se Rusija sprema za nove masovne udare.

Prema rečima predsednika Volodimira Zelenskog, Rusija nastavlja da granatira ukrajinske gradove nakon završetka "delimičnog trodnevnog primirja" i poziva na jači međunarodni pritisak na Moskvu.

Šef Bele kuće Donald Tramp rekao je novinarima pre leta u Kinu, da je kraj rata u Ukrajini "veoma blizu".

Na pitanje novinara da li postoji dogovor između njega i ruskog lidera Vladimira Putina da Rusija treba da dobije ceo Donbas, Tramp je odgovorio:"Ne".

Rusija je obavestila Sjedinjene Američke Države i druge zemlje da je testirala interkontinentalnu balističku raketu "Sarmat". Putin kaže da je "Sarmat" najmoćniji raketni sistem na svetu, da rakete mogu da lete i balističkim i suborbitalnim putanjama, sa dometom preko 35.000 kilometara.

Takođe, saopštio je i da bi raketni sistem "orešnik" mogao biti naoružan nuklearnim bojevim glavama.