Najvažnije:

SAD će pauzirati „Projekat slobode“, napore usmerene na vođenje komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz, rekao je predsednik SAD Donald Tramp.

Državni sekretar Marko Rubio rekao je da je borbena operacija protiv Irana završena i da će se SAD umesto toga fokusirati na Projekat slobode.

Najviši iranski diplomata je u Pekingu na razgovorima „o regionalnim i međunarodnim dešavanjima“ sa svojim kineskim kolegom. To je prvi put da su se ministri spoljnih poslova dva saveznika sastali licem u lice od početka rata.

Potražnja za naftom pada najbržom stopom viđenom van pandemije Kovida, jer preduzeća i potrošači smanjuju potrošnju.

Globalne zalihe nafte takođe su zabeležile najveći pad od pandemije Kovida-19. Cene gasa u SAD su porasle za 50% od početka rata.

UŽIVO

Tramp: Blizu smo dogovora sa Iranom, moguć i prekid sukoba

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je Vašington blizu postizanja dogovora sa Iranom, koji bi mogao da uključi izvoz visokoobogaćenog uranijuma u Sjedinjene Američke Države, uz mogućnost skorog okončanja sukoba.

Tramp je u intervjuu za Pi-Bi-Si njuz ocenio da postoji mogućnost da se sukob okonča i pre njegove planirane posete Narodnoj Republici Kini naredne sedmice.

On je rekao da postoji "veoma dobra šansa" za postizanje sporazuma, ali je naglasio da je i ranije imao sličan utisak.

"Mislim da smo blizu, ali sam to mislio i ranije, pa ćemo videti šta će se desiti", rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, potencijalni dogovor podrazumevao bi da Iran izvozi visokoobogaćeni uranijum u SAD, kao i da ne koristi podzemna nuklearna postrojenja.

"Ako se slože, gotovo je. Ako ne, vratićemo se starim metodama", rekao je Tramp, dodajući da bi u suprotnom usledili vojni napadi.

On je naveo da je "malo verovatno" da će u pregovore slati specijalne izaslanike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera, dodajući da bi eventualni završni sastanak mogao da bude organizovan radi potpisivanja sporazuma.

Tramp je takođe rekao da bi u slučaju postizanja sporazuma moglo da dođe do ublažavanja sankcija Iranu, što bi uticalo i na globalno tržište nafte.

"Imamo veliki broj tankera sa naftom koji ne mogu da se kreću. Kada se to reši, uslediće nagli rast ponude", naveo je on.

Razgovor je usledio nekoliko sati nakon što je Tramp na društvenoj mreži Truth Social naveo da će misija pratnje trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz biti privremeno obustavljena zbog približavanja dogovoru.

(PBS News, Truth Social)

Scena ruševina u Libanu nakon udara

Izrael bombardovao grad Kfar Džauz na jugu Libana.

Treća runda izraelsko-libanskih pregovora naredne sedmice u Vašingtonu

Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu, prenosi libanska televizija LBCI, pozivajući se na neimenovane izvore.

Prema tom izveštaju libanske televizije, u pregovorima će učestvovati predstavnici Libana i Izraela, a sastanci će biti održani u prisustvu libanske ambasadorke u Sjedinjenim Američkim Državama Nade Hamadeh Moavad, libanskog diplomate Simona Karama, kao i predstavnika Libanskih oružanih snaga.

Kako se navodi, razgovori će trajati dva dana zaredom, najverovatnije u terminima sreda-četvrtak ili četvrtak-petak.

Prošlog meseca, izraelski i libanski predstavnici održavali su dve runde prvih direktnih razgovora u Vašingtonu nakon rata koji je Izrael pokrenuo 2. marta.

Nakon prve runde, američki predsednik Donald Tramp najavio je 10-odnevno primirje u Libanu koje je stupilo na snagu 17. aprila, a nakon druge runde usledilo je produženje od još tri nedelje.

Tramp je takođe na drugom sastanku rekao da očekuje da se Aun i Netanjahu sastanu sa njim u Beloj kući "u narednih nekoliko nedelja".

(Tanjug)

Tramp: Rat se završava ako Iran ispoštuje dogovoreno

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ako Iran ispoštuje dogovoreno, rat na Bliskom istoku bi mogao da se okonča, a Ormuski moreuz ponovo otvori.

"Pod pretpostavkom da Iran pristane da dâ ono što je dogovoreno, što je velika pretpostavka, operacija 'Epska bes' će biti završena, a Ormuski moreuz biće otvoren za sve, uključujući Iran", naveo je Tramp.

Prema njegovim rečima, ako dogovor ne bude sklopnjen. bombardovanje će biti na mnogo većem nivou i intenzitetu nego što je bilo ranije.

Iran obećao stabilan saobraćaj kroz ormuz

Iran obećava da će obezbediti stabilan brodski saobraćaj kroz Ormuski moreuz ako ne bude pretnji po Teheran, saopštila je mornarica Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa.

"Sa prestankom pretnji i primenom novih procedura, bezbedan i stabilan prolaz kroz moreuz biće moguć", navela je mornarica IRGC-a u saopštenju na društvenim mrežama.

Iranska garda je takođe zahvalila vlasnicima brodova i kapetanima u Persijskom i Omanskom zalivu na poštovanju iranskih propisa o plovidbi u Ormuskom moreuzu.

"Približavaju se dogovoru"



Bela kuća veruje da se približava sporazumu sa Iranom o memorandumu o razumevanju od jedne stranice kojim bi se okončao rat i postavio okvir za detaljnije nuklearne pregovore.

Saks: "Ako imate američku vojnu bazu, niste suvereni"



Poznati ekonomista Džefri Saks izjavio da su američke vojne baze mehanizam kontrole, čineći zemlje domaćine "okupiranim" umesto suverenim.

Hezbolah izveo udare na izraelske trupe



Hezbolah je jutros lansirao nekoliko raketa, minobacača i eksplozivnih dronova na izraelske trupe stacionirane u južnom Libanu, saopštila je vojska.

Izraelska vojska kaže da su projektili pogodili blizu snaga, ali da nisu izazvali povrede.

Tokom noći, očigledno dron Hezbolaha presretnut je iznad južnog Libana, a malopre je ispaljena raketa presretač na drugi dron sa kojim je izgubljen kontakt, saopštila je vojska.

Iranski državni mediji tvrde da je Tramp odustao od operacije u Ormuskom moreuzu

Iran je u saopštenju na INSA, državnoj medijskoj kući, pohvalio „neuspeh SAD da ostvare svoje ciljeve u takozvanom 'Projektu slobode'“, nakon što je predsednik Donald Tramp objavio da obustavlja napore.

U saopštenju INSA se navodi da je Tramp otkazao operaciju „nakon čvrstih stavova i upozorenja Irana“.

Državna Tasnim je takođe pozdravila potez u objavi na svom nalogu na farsi jeziku na X, opisujući ga kao: „Tramp odustaje“.

Više od 600 napada na američke objekte u Iraku tokom rata u Iranu

Visoki zvaničnik Stejt departmenta izjavio je danas da je tokom aktivnog sukoba u iranskom ratu bilo više od 600 napada na američke objekte u Iraku.

Ovo otkriće baca novo svetlo na ozbiljnost napada Irana i njegovih posrednika protiv američkih interesa. CNN je izvestio o brojnim raketnim i bespilotnim napadima usmerenim na američku ambasadu u Bagdadu, Američki diplomatski centar za podršku i američki konzulat u Erbilu.

Ambasada u Bagdadu danas je ponovo upozorila da „iračke terorističke milicije povezane sa Iranom nastavljaju da planiraju dodatne napade na američke građane i mete povezane sa Sjedinjenim Državama širom Iraka, uključujući i region Iračkog Kurdistana (IKR).“

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen projektilom

Teretni brod u Ormuskom moreuzu pogođen je nepoznatim projektilom, javio je Centar za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) rano ujutru u sredu po lokalnom vremenu, pozivajući se na „provereni izvor“. Uticaj na životnu sredinu nije bio poznat u vreme objavljivanja izveštaja.

UKMTO nije rekao u koje vreme je brod navodno pogođen. Nije navedeno u kojoj zemlji je brod registrovan niti je dao bilo kakve detalje o njegovoj posadi.

