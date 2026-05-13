Gostujući u podkastu Nove S, Spahović kaže:

"Bio je (Koštunica) predsednik Srbije koja je, ako mogu tako da kažem, koja je nastala na ratnom zločinu. Kad se raspadala Jugoslavija, Srbija je pojahala JNA, napravljeni su ratni zločini, to je radila Srbija, znači, on je čovek došao na vlast u toj zemlji koja je nastala ratnim zločinom", rekao je Spahović.

On je otišao korak dalje i tadašnje vlasti u Srbiji uporedio sa nemačkim Nacistima:

"To hoću da kažem, u meri u kojoj su Nemci podržavali Hitlera, ubijanje Jevreja, bombardovanje gradova, logore i tako dalje, u kojoj je to nemački narod podržavao, Nirnberški sud jeste antinemački u toj meri. Isto važi za Haški tribunal, u meri u kojoj je srpski narod podržavao Karadžića, Mladića, ove koji su osuđeni za genocid, Miloševića i tako dalje, u toj meri je taj sud antisrpski, ali to ne znači ništa. To ne znači da te presude nisu ispravne i da nisu pravične", kaže on.

Logično se postavlja pitanje - šta bi bilo sa Srbijom da ovakvi dođu na vlast?