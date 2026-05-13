Ukrajina će poslati svoje stručnjake u Letoniju da pomognu u zaštiti vazdušnog prostora zemlje, rekao je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
„Poslaćemo naše stručnjake u Letoniju da razmene iskustva i pruže direktnu pomoć u zaštiti vazdušnog prostora. Važno je da radimo zajedno na jačanju odbrane Evrope", naveo je Zelenski u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.
Zelenski se danas na marginama samita Bukureštanske devetorke (B9) u glavnom gradu Rumunije sastao sa letonskim predsednikom Edgarsom Rinkevičem, kao i sa litvanskim predsednikom Gitanasom Nausedom.
Nakon sastanka sa Nausedom, Zelenski je saopštio da su Ukrajina i Litvanija potpisale sporazum o dronovima.
Prema rečima litvanskog predsednika, Ukrajina i Litvanija planiraju dugoročnu saradnju u oblasti odbrane koja će uključivati razmenu tehnologija, iskustava i stručnog znanja, kao i razvoj integrisane protivvazdušne i raketne zaštite, prenosi litvanski portal Delfi, prenosi Tanjug.
Nauseda je istakao da su Oružane snage Ukrajine stekle "jedinstveno operativno iskustvo i važne doktrinarne lekcije" u suzbijanju velikih i tehnološki vođenih pretnju i naglasio je značaj razmene "takve stručnosti u jačanju kolektivne otpornosti".
"Verujem da su nam svima potrebni bilateralni sporazumi o dronovima koji će pomoći u integraciji svakog dela nacionalne odbrane kako bismo mogli da odgovorimo na moderne pretnje, koristeći evropske proizvodne kapacitete i ukrajinsku stručnost koja je dokazana u stvarnoj odbrani tokom pravog rata", rekao je Zelenski.
Podsetio je da je Evropskoj uniji već predložio sporazum o dronovima, ali, prema njegovom mišljenju, ovaj sistem bi trebalo razvijati i na nivou evropskih institucija i na nivou zemalja, prenosi Ukrinform.
