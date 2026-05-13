Ukrajina će poslati svoje stručnjake u Letoniju da pomognu u zaštiti vazdušnog prostora zemlje, rekao je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

„Poslaćemo naše stručnjake u Letoniju da razmene iskustva i pruže direktnu pomoć u zaštiti vazdušnog prostora. Važno je da radimo zajedno na jačanju odbrane Evrope", naveo je Zelenski u svojoj objavi na društvenoj mreži Iks.

Zelenski se danas na marginama samita Bukureštanske devetorke (B9) u glavnom gradu Rumunije sastao sa letonskim predsednikom Edgarsom Rinkevičem, kao i sa litvanskim predsednikom Gitanasom Nausedom.

Nakon sastanka sa Nausedom, Zelenski je saopštio da su Ukrajina i Litvanija potpisale sporazum o dronovima.

Prema rečima litvanskog predsednika, Ukrajina i Litvanija planiraju dugoročnu saradnju u oblasti odbrane koja će uključivati razmenu tehnologija, iskustava i stručnog znanja, kao i razvoj integrisane protivvazdušne i raketne zaštite, prenosi litvanski portal Delfi, prenosi Tanjug.

Nauseda je istakao da su Oružane snage Ukrajine stekle "jedinstveno operativno iskustvo i važne doktrinarne lekcije" u suzbijanju velikih i tehnološki vođenih pretnju i naglasio je značaj razmene "takve stručnosti u jačanju kolektivne otpornosti".

Podestimo, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski predložio je ranije tokom govora pred učesnicima samita Bukureštanske devetke da evropske zemlje zaključe bilateralne sporazume sa Ukrajinom o nabavci dronova jer će to, prema njegovim rečima, značajno ojačati bezbednost kontinenta.