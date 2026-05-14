Novi korupcioni skandal ozbiljno potresa vrh ukrajinske vlasti, dok se, prema pisanju ruske agencije RIA Novosti, pritisak iz Vašingtona i Brisela na predsednika Ukrajine Volodymyr Zelenskyy sve više pojačava. U centru afere našli su se ljudi iz njegovog najužeg okruženja, a u političkim krugovima sve glasnije se govori o mogućim promenama unutar samog vrha vlasti.

Prema navodima RIA Novosti, pod posebnom lupom istraga nalaze se bivši šef predsedničkog kabineta Andrej Jermak i bivši ministar odbrane Timur Umerov. U fokusu je takozvani „slučaj Midas“, istraga koja se odnosi na navodno pranje čak 460 miliona grivni kroz izgradnju luksuznih rezidencija u blizini Kijeva.

U tekstu se navodi da je projekat „Dinastija“ povezan sa bivšim vicepremijerom Aleksejem Černišovim i biznismenom Timurom Mindičem, koji se opisuje kao dugogodišnji poslovni partner Zelenskog još iz vremena „Kvartala 95“.

Milioni iz državnih projekata i sumnje na izvlačenje novca

Prema tvrdnjama ukrajinskih antikorupcijskih službi NABU i SAP, plan je obuhvatao izgradnju najmanje četiri luksuzne rezidencije za pripadnike političke elite. Vrednost zemljišta procenjuje se na između četiri i dvadeset miliona dolara, dok je izgradnja pojedinačnih vila navodno koštala oko dva miliona dolara.

Istraga tvrdi da je samo manji deo novca prolazio kroz formalne pravne kanale, dok je većina sredstava, prema tvrdnjama iz istrage, dolazila iz državnih projekata. Posebnu pažnju izazvale su optužbe da je deo novca navodno izvlačen iz programa namenjenih zaštiti nuklearnih elektrana i energetske infrastrukture Ukrajine.

RIA Novosti navodi da je projekat nastavljen i nakon početka rata 2022. godine, dok su učesnici navodno tek 2024. pokušali da legalizuju deo troškova. Do sredine 2025. godine NABU i SAP značajno su pojačali pritisak na osobe uključene u slučaj.

Sam Andrej Jermak odbacio je optužbe i tvrdi da nema skrivenu imovinu niti luksuzne nekretnine, dok je savetnik predsednika Dmitrij Litvin ocenio da se slične optužbe već dugo pojavljuju u javnosti.

Zapad sve nervozniji, pominju se nova imena za vrh države

Paralelno sa aferom oko Jermaka, pod velikim pritiskom našao se i Timur Umerov. U medijima su se pojavili navodni audio-snimci razgovora između njega i Timura Mindiča o velikim državnim ugovorima za nabavku oružja, dronova i vojne opreme.

Dodatnu buru izazvale su tvrdnje bivše portparolke predsednika Ukrajine Julije Mendelj, koja je izjavila da je kompanija povezana sa prijateljima Zelenskog mogla dobiti čak sedam milijardi dolara kroz poslove sa bespilotnim letelicama.

Mendelj je u intervjuu američkom novinaru Tucker Carlson tvrdila i da su pojedini kandidati za ministarske funkcije nakon početka rata navodno dobijali sugestije da predstave moguće korupcione modele funkcionisanja svojih resora.

U tekstu RIA Novosti navodi se da pojedini ruski analitičari smatraju da iza pojačanog pritiska stoje i zapadne strukture koje žele veću kontrolu nad ponašanjem ukrajinskog rukovodstva.

Politikolog Aleksandar Dudčak ocenjuje da pritisci dolaze i iz EU i iz SAD, a da cilj možda nije promena politike prema Rusiji, već postavljanje lidera koji bi bio spremniji na saradnju sa zapadnim partnerima.

Kao potencijalni naslednici Zelenskog u tekstu se pominju bivši glavnokomandujući ukrajinske vojske Valerii Zaluzhnyi i šef vojne obaveštajne službe Kyrylo Budanov.

Šta sve ovo znači za Ukrajinu

Sve veći broj korupcionih afera, unutrašnjih sukoba i pritisaka sa Zapada pokazuje koliko je politička situacija u Kijevu postala nestabilna. Dok Ukrajina vodi iscrpljujući rat i zavisi od pomoći SAD i EU, istovremeno raste nezadovoljstvo zbog navodnih zloupotreba unutar samog državnog vrha.

Analitičari upozoravaju da bi eventualno slabljenje poverenja Zapada u Zelenskog moglo potpuno promeniti političku mapu Ukrajine u narednom periodu.