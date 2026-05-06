Prema njegovim rečima, rukovodstvo Ukrajine ne planira da izvodi udare na paradu, ali bespilotne letelice VSU mogu preleteti iznad parade pre naknadnog napada na druge ciljeve.

„Preleteli su naši dronovi iznad Crvenog trga i odleteli dalje da bombarduju Ust-Lugu ili da unište nešto drugo“, rekao je savetnik.

Ranije je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski zapretio udarom na Paradu pobede u Moskvi. On je izjavio da bi 9. maja iznad Moskve mogli da prelete ukrajinski dronovi.

Budanov: Ukrajina spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno

S druge strane, načelnik Kancelarije predsednika Ukrajine Kirilo Budanov izjavio je danas da je Ukrajina spremna da produži primirje ako ono bude uzajamno.

"Primirje koje je uvela Ukrajina pokazuje iskrenu želju za mirom sa naše strane, nevezano za datume radi nametanja ideoloških dogmi, već radi očuvanja ljudskih života i obnavljanja bezbednosti. Ako prekid vatre koji je proglasio predsednik (Ukrajine) bude uzajaman, mi ćemo ga produžiti. To će nam dati makar i malu nadu u uspostavljanje trajnog mira", naveo je Budanov na kanalu Telegram, prenosi Ukrinform.

On je istakao da je predsednik Ukrajine ovim potezom pokazao svetu svoju posvećenost miru.

"Sledeći korak je na Rusiji. Da li je Moskva spremna da dokaže da ljudski život za nju zaista ima bilo kakvu vrednost? Pažljivo pratimo svaki potez neprijatelja i spremni smo na svaki razvoj situacije", dodao je on.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je u utorak da Ukrajina proglašava prekid vatre od ponoći po lokalnom vremenu 6. maja, uprkos tome što nije primila nijedan predlog o modalitetima prekida borbenih dejstava.

"Do danas nije bilo zvaničnog apela Ukrajini u vezi sa modalitetima prekida neprijateljstava, što se tvrdi na ruskim društvenim mrežama. Verujemo da je ljudski život neuporedivo vredniji od 'proslave' bilo koje godišnjice. U tom smislu, objavljujemo režim primirja, počev od 00 časova u noći između 5. i 6. maja", naveo je on u ponedeljak uveče na Telegramu.

Rusko Ministarstvo odbrane proglasilo je primirje sa ukrajinskom stranom 8. i 9. maja u čast pobede sovjetskog naroda u Drugom svetskom ratu, nakon što je to predložio predsednik Rusije Vladimir Putin ranije ove nedelje u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.