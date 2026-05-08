Fotografije i video snimci koje su lokalni stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju požar koji izvire iz rafinerije nafte Slavnjeft-JANOS u gradu Jaroslavlju 250 km severoistočno od Moskve.

Rafinerija Slavnjeft-JANOS je jedna od pet najvećih u Rusiji i sposobna je da proizvede više od 15 miliona tona nafte godišnje.

Kasnije tokom jutra, brojne eksplozije su se čule u Rostovu na Donu, gde je ukrajinska vojska takođe navodno izvršila napad na industrijsku zonu grada.

Požari su prijavljeni u postrojenju za farbanje Empils, kao i u ogranku Naučno-tehničkog centra za radar - istraživačke i odbrambene tehnološke kompanije povezane sa ruskim ministarstvom odbrane, fokusirane na razvoj naprednih radarskih sistema.

Stižu izveštaji i o napadu dronova na prestonicu Grozni. Snimci udara dronova i požara u čečenskoj prestonici kruže mrežama.

Gubernator Permske oblasti u Rusiji Dmitrij Mahonjin optužio je danas Ukrajinu za kršenje primirja, rekavši da su dronovi ukrajinskih oružanih snaga napali industrijske objekte u Permskoj oblasti.

"Neprijateljski dronovi su uleteli u industrijske lokacije. Sve službe za hitne slučajeve su na licu mesta. Zaposleni su evakuisani", napisao je Mahonjin na platformi Maks, prenosi agencija RIA Novosti.

Prema preliminarnim informacijama, nema žrtava niti povređenih. U regionu je i dalje na snazi upozorenje o zabranjenom kretanju vozača.

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo ranije da su sistemi protivvazdušne odbrane oborili 264 bespilotne letelice od ponoći do 7 časova jutros po lokalnom vremenu.

Prekid vatre koji je proglasio ruski predsednik Vladimir Putin u čast Dana pobede počeo je u ponoć 8. maja i trajaće do 10. maja, a tokom ovog perioda, ruske trupe neće napadati mesta raspoređivanja ukrajinskih oružanih snaga ili objekte vojno-industrijskog kompleksa duboko u Ukrajini, podseća agencija RIA Novosti.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je tokom noći ruska vojska nastavila da napada ukrajinske položaje, uprkos dogovorenom trodnevnom primirju.

"Od 7 sati jutros zabeleženo je više od 140 udara na položaje na prvoj liniji fronta. Tokom noći, Rusi su izvršili 10 napada, od kojih je najveći broj bio u sektoru Slavjanska", rekao je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.