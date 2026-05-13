U Zagrebu je nekoliko policajaca hapsilo jednu ženu koja je protestvovala protiv Tompsonovog koncerta, međutim, iako se incident dogodio u njegovoj zemlji, Tonino Picula nije našao za shodno da se oglasi o pomenutoj situaciji, ali zato kada je Srbija u pitanju - tu je uvek prvi.

Inače, incident je izazvao različite reakcije u javnosti i na društvenim mrežama s obzirom na to da je jednu ženu hapsilo više policajaca, ali Picula je ostao nem.

Da je Tonino Picula, evroposlanik i izvestilac EP za Srbiju, podli političar sa zadatkom usmerenim protiv Srbije, jasno pokazuje i zavet ćutanja koji je, po svemu sudeći, dao na sve ružno što se dešava u Hrvatskoj, dok istovremeno Srbiji deli moralne savete o tome kako treba upravljati našom državom.

Da se ovako nešto dogodilo u Srbiji, Picula bi prvi osuo drvlje i kamenje po Srbiji i njenom predsedniku.

Ali, kada se radi o hrvatskoj „demokratiji“ na delu, tu naravno, ćuti.

Naravno, u Hrvatskoj ćuti, jer mu nije zadatak rušenje Hrvatske, nego Srbije!

Umesto da se pozabavi procvatom ustaštva i osudi takve pojave, čovek koji se fotografisao u uniformi i čestitao proterivanje Srba s vekovnih ognjišta daje sebi za pravo da glumi moralnog policajca u drugoj zemlji, dok u sopstvenoj žmuri na sve pomenute grozote.

Da podsetimo, na optužbe Tonina Picule da je Vučić glavni faktor nestabilnosti u Evropi, naš predsednik je nedavno istakao da mu je dovoljno da vidi sliku Picule s kalašnjikovim u rukama, da razume sve njegove poruke.

- Govorio je o našim raketama. Znači ta raketa je poruka susedima, a pancerhaubice, kajove i drugo oružje nije? Nije poruka suseda stvaranje vojnog saveza s Prištinom i Tiranom? Znate, mog su dedu ti odveli u smrt, njih trojica su odveli njih 19. Mislili su da ih vode negde onako. Šta hoćete, da se ne branimo. A što se tiče inače njegovih glupih poruka, Picula govori često, ali malo i glupo - poručio je Aleksandar Vučić.