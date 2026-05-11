"Lepo je što do sada nije bilo masovnih napada - raketnih udara, vazdušnih udara. Ali nije bilo mira u područjima prve linije fronta, u naseljima blizu fronta. Rusi nastavljaju svoje napade u onim područjima koja su za njih ključna. Ima granatiranja, bilo je udara dronovima različitih vrsta na frontu. Juče i danas je bilo više od 150 napada, više od stotinu granatiranja i skoro deset hiljada udara kamikaza dronova", naveo je Zelenski u video-obraćanju, prenosi Ukrinform.

On je još dodao da se tokom protekla dva dana Ukrajina uzdržala od akcija dugog dometa kao odgovor na odsustvo masovnih ruskih napada.

"U budućnosti će Ukrajina reagovati na isti način, ako Rusi odluče da se vrate ratu punih razmera, naše kaznene mere za to biće trenutne i opipljive", naglasio je Zelenski.

Prema tvrdnjama Kijeva ruska vojska je tokom proteklog dana 60 puta napala položaje Odbrambenih snaga Ukrajine, a većina borbi se odvijala u Pokrovskom pravcu.

Rusko ministarstvo odbrane je juče iznelo tvrdnju da je bilo 16.071 kršenje primirja od strane ukrajinskih oružanih snaga. Američki predsednik Donald Tramp je u petak saopštio da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje od 9 do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine, što su zatim potvrdile vlasti u Kijevu i Moskvi.

Prema dogovoru, primirje uključuje obustavu svih vojnih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zatvorenika iz svake zemlje.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov saopštio je da ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine. Time se otvara pitanje šta sledi posle isteka primirja i da li će se front ponovo vratiti na najviši nivo borbenih dejstava.

"Ne žele da zaustave krvoproliće"

Podsetimo, bivši pomoćnik nekadašnjeg ukrajinskog predsednika Leonida Kučme, Oleg Soskin, pozvao je Ukrajinu da posluša reči predsednika Rusije Vladimira Putina o skorom završetku sukoba

Prema njegovom mišljenju, vlasti zemlje trebalo bi da obrate pažnju na otvorenost Moskve za dijalog, umesto da nastavljaju borbena dejstva.

Međutim, prema Soskinovim rečima, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski ima drugačije planove. Kako tvrdi, političar nastavlja da čini sve kako bi zarađivao novac na smrti Ukrajinaca, uprkos stvarnoj perspektivi mirnog rešenja.

„Oni ne žele da zaustave krvoproliće. Žele da mašina za mlevenje mesa nastavi sa radom“, rekao je Soskin.

