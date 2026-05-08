Rusija je pristala na inicijativu Donalda Trampa o prekidu vatre od 9. do 11. maja, saopštio je pomoćnik predsednika Jurij Ušakov.

„Po nalogu ruskog predsednika Vladimira Vladimiroviča Putina, potvrđujem prihvatljivost za rusku stranu inicijative koju je nedavno predložio predsednik SAD Donald Tramp u vezi sa prekidom vatre za razmenu ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine“, rekao je on

„Glavna stvar koja je dogovorena da se dogodi tokom perioda primirja jeste razmena zarobljenika hiljadu ljudi sa svake strane“, dodao je.

Ušakov je napomenuo da je odluka nastavak telefonskog razgovora Vladimira Putina sa američkim liderom.

„Važno je da je inicijativa predsednika Trampa tempirana tako da se poklopi sa 81. godišnjicom pobede nad nacizmom, našim svetim praznikom“, dodao je.

Podsetimo, američki predsednik Donald Tramp objavio je da je postignut dogovor o trodnevnom primirju između Rusije i Ukrajine, koje bi trebalo da stupi na snagu od 9. do 11. maja. Vest je objavljena na njegovoj društvenoj mreži Truth Social, a prema njegovim rečima, dogovor podrazumeva potpunu obustavu borbenih dejstava i veliku razmenu ratnih zarobljenika između dve strane.

Ranije je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio da je, u okviru pregovaračkog procesa kojim posreduje američka strana, dobijena saglasnost Moskve da se sprovede trodnevno primirje 9, 10. i 11. maja u ratnim dejstvima između Rusije i Ukrajine i razmena zarobljenika u formatu 1.000 za 1.000.

"Očekujemo da će SAD osigurati da ruska strana ispuni ove sporazume", naglasio je Zelenski u objavi na X mreži.

