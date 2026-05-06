Sve češće izjave iz Moskve i Kijeva podižu tenzije pred 9. maj, a ruski vojni analitičari sada otvoreno govore o mogućnosti da bi ukrajinske snage mogle pokušati da izvedu provokaciju tokom Parade pobede na Crvenom trgu.

U centru pažnje našla se procena vojnog eksperta Viktora Baranca, pukovnika u penziji i komentatora lista „Komsomoljska pravda“, koji tvrdi da bi eventualni napad na Moskvu mogao izazvati direktan i snažan odgovor usmeren ka centru Kijeva.

Prema njegovim rečima, upravo zbog toga Vladimir Zelenski, kako procenjuje, možda unapred planira da napusti ukrajinsku prestonicu i skloni se u rezervne komandne objekte.

Moskva upozorila na posledice

Rusko Ministarstvo odbrane prethodno je saopštilo da bi svaki pokušaj ometanja parade 9. maja predstavljao ozbiljnu bezbednosnu pretnju i da bi odgovor bio neizbežan.

U Moskvi smatraju da bi eventualni napad ukrajinskih bespilotnih letelica ili drugih sredstava tokom parade bio prelazak crvene linije.

Baranec tvrdi da bi odgovor Rusije u tom slučaju bio „adekvatan, ali još snažniji“.

– Ako budu korišćeni dronovi, uslediće još jači udar. Ovoga puta fokus bi mogao biti prebačen na centre odlučivanja – rekao je on.

„Ciljevi bi bili ključni objekti u Kijevu“

Ruski vojni analitičar navodi da bi potencijalni odgovor mogao biti usmeren na:

Ministarstvo odbrane Ukrajine,

Generalštab,

Vrhovnu radu,

kao i objekte povezane sa predsednikom Zelenskim.

Baranec tvrdi da ruske strukture raspolažu informacijama o rezervnim komandnim punktovima koji postoje još iz sovjetskog perioda.

Reč je o duboko ukopanim bunkerima namenjenim za krizne situacije i ratne scenarije.

– Zelenski će, po svemu sudeći, pokušati da se udalji od centra Kijeva i skloni se na sigurniju lokaciju – tvrdi Baranec.

Pominje se i Lavovska oblast

Prema procenama ruskih analitičara, jedna od mogućih lokacija za sklanjanje ukrajinskog rukovodstva mogla bi biti Lavovska oblast.

Navodi se da upravo tamo postoje objekti koji bi mogli poslužiti kao rezervni komandni centri u slučaju eskalacije.

Istovremeno, Baranec tvrdi da Moskva raspolaže informacijama o rasporedu takvih objekata.

Zelenski podigao tenzije izjavom o dronovima

Dodatnu pažnju izazvala je i nedavna izjava Vladimira Zelenskog tokom obraćanja u Jerevanu.

Ukrajinski predsednik tada je poručio da ukrajinske bespilotne letelice mogu stići do Crvenog trga tokom parade u Moskvi.

Njegov nastup, prema ocenama pojedinih posmatrača, delovao je veoma samouvereno, što je u Rusiji protumačeno kao dodatno podizanje tenzija.

Strah od provokacija veći nego ranije

Ruski analitičari podsećaju da su još od 2022. godine postojale procene da bi moglo doći do pokušaja ometanja parade u Moskvi, ali da tada Ukrajina nije imala razvijene kapacitete u oblasti bespilotnih sistema kao danas.

Sada se situacija promenila.

Prema procenama iz Moskve, Ukrajina danas raspolaže mnogo ozbiljnijim mogućnostima kada je reč o dronovima dugog dometa, zbog čega ruske službe veruju da je rizik od provokacija značajno povećan.

Moskva optužuje London za uticaj

U pojedinim ruskim analizama navodi se i tvrdnja da Kijev deluje pod snažnim uticajem Velike Britanije.

Posebno se ističe da se britanske strukture u Moskvi često dovode u vezu sa najosetljivijim operacijama i udarima na rusku teritoriju.

Zbog svega toga, u ruskim medijima i vojnim krugovima sve češće se ponavlja ista procena – ukoliko dođe do pokušaja napada 9. maja, odgovor Moskve mogao bi biti jedan od najozbiljnijih od početka sukoba.