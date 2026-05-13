Ruske snage pokrenule su tokom dana 13. maja jedan od najintenzivnijih kombinovanih napada na Ukrajinu u poslednjih nekoliko meseci, a prema podacima ukrajinskih vlasti i vojnih izvora, u vazduhu se u jednom trenutku nalazilo oko 200 dronova tipa „šahed“. Eksplozije su prijavljene u više oblasti širom zemlje, pogođene su stambene zgrade i objekti kritične infrastrukture, dok ima i poginulih i povređenih civila.

Kako prenosi Kyiv Independent, prve sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se oko 11 časova po lokalnom vremenu, nakon čega su ukrajinske vlasti izdale upozorenja za centralne, zapadne i južne delove zemlje. Ukrajinska vojna obaveštajna služba HUR saopštila je da je reč o „dugotrajnom kombinovanom vazdušnom udaru“ usmerenom na kritičnu i civilnu infrastrukturu.

Dronovi iz više pravaca, pogođene stambene zgrade

Prema podacima ukrajinskih monitoring kanala i vazduhoplovstva, više grupa ruskih dronova ušlo je u ukrajinski vazdušni prostor iz pravca Belorusije, preko područja Černobilja, dok je drugi talas stigao iz pravca Crnog mora.

Najteža situacija prijavljena je u Rovenskoj oblasti, gde je ruski dron pogodio stambenu zgradu. Gubernator Oleksandr Koval saopštio je da su poginule tri osobe, dok su četiri povređene.

Napadi su zabeleženi i u Čerkaskoj oblasti, gde su tri osobe povređene u zajednici Smila, kao i u Hmeljnickoj oblasti, gde su najmanje tri osobe hospitalizovane nakon udara dronova. Gradonačelnik Oleksandr Simčišin naveo je da su povređeni u srednje teškom stanju.

U Odesi su, prema rečima gubernatora Olega Kipera, dronovi izazvali veliki požar u dvorištu jedne zgrade, gde je izgorelo više automobila. Delovi oborenog drona pali su na krov devetospratnice, dok su najmanje dve osobe povređene.

Grad Žovkva u Lavovskoj oblasti ostao je bez električne energije nakon što je pogođen objekat kritične infrastrukture, potvrdio je gradonačelnik Oleg Volski.

Napadnut je i Ivano Frankovsk, gde je pogođena stambena zgrada, ali gradonačelnik Ruslan Marcinkov za sada nije izneo informacije o eventualnim žrtvama.

Kijev pod uzbunom, Ukrajina strahuje od raketnog udara

Neposredno pre podneva sirene su se oglasile i u Kijevu nakon upozorenja ukrajinskog vazduhoplovstva da se više grupa dronova približava prestonici sa severa. Ubrzo potom čule su se eksplozije protivvazdušne odbrane.

Gradonačelnik Kijeva Vitali Klitschko izjavio je da su ostaci oborenog drona pali u Obolonskom okrugu, ali da zasad nema prijavljenih žrtava.

Ukrajinska vojna obaveštajna služba HUR upozorila je da bi ovo mogao biti samo prvi talas mnogo šire operacije. Prema njihovim tvrdnjama, cilj prvog udara bio je da se preoptereti ukrajinska protivvazdušna odbrana, nakon čega bi mogli uslediti masovni napadi krstarećim i balističkim raketama lansiranim iz vazduha i sa mora.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelensk izjavio je da se u ukrajinskom vazdušnom prostoru nalazi više od 100 ruskih dronova i upozorio da se očekuju novi talasi napada.

Šta ovaj napad znači i šta dalje sledi

Analitičari ocenjuju da Rusija ovakvim koordinisanim udarima pokušava da iscrpi ukrajinsku PVO i dodatno destabilizuje energetsku i civilnu infrastrukturu pred narednu fazu rata. HUR tvrdi da Kremlj nastavlja strategiju udara na ključne službe i energetske objekte kako bi se oslabila otpornost Ukrajine.

Posebno zabrinjava činjenica da su napadi izvedeni gotovo simultano u više regiona — od Odese i Hmeljnickog do Lavova i Kijeva — što ukazuje na pokušaj maksimalnog pritiska na ukrajinski sistem odbrane.

Ukrajinske vlasti strahuju da bi naredni sati mogli doneti još žešće raketne udare, posebno na energetske objekte, železničku infrastrukturu i vojne fabrike. Istovremeno, nastavlja se i diplomatska borba oko eventualnog prekida vatre, koji je Moskva, prema navodima HUR-a, ponovo odbacila.