Prvi dronovi primećeni su uveče 7. maja. Ruska Federalna agencija za vazdušni saobraćaj (Rosavijacija) kasnije je saopštila da su uvedena privremena ograničenja letova na moskovskim aerodromima Vnukovo i Domodedovo. Sobjanin je potom tvrdio da je nekoliko dronova oboreno.

Telegram kanali su takođe izvestili o eksplozijama u Jaroslavlju. Prvi izveštaji ukazivali su da je možda bila meta rafinerija nafte Jaroslavnjeftorgsintez. Na teritoriji postrojenja izbio je požar.

Na snimcima koji kruže internetom vidi se gust dim koji se uzdiže iznad rafinerije.

I Rostov na Donu je bio pod napadom. Prvi izveštaji ukazivali su da je fabrika Agropromzapčast možda bila meta mogućeg raketnog udara.

Lokalni stanovnici prijavili su da su čuli niz eksplozija, nakon čega je na licu mesta izbio veliki požar.

Guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar oglasio se nešto kasnije, navodeći da je region „odbio napad bespilotnim letelicama i raketama“.

„Nema zabeleženih žrtava. Međutim, nažalost, ima štete na terenu. Ostaci oborenih bespilotnih letelica izazvali su oštećenja u gradovima Taganrog, Batajsk i Rostov na Donu, kao i u Mjasnikovskom okrugu“, rekao je on, prenela je Ukrajinska pravda.

Gradonačelnik Moskve Sobjanin je jutros izjavio da je tokom noći presretnuto 26 dronova koji su se približavali Moskvi.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je ukupno oboreno 264 bespilotnih letelica iznad ruskih regiona. Kao i obično, ruske vlasti nisu navele koliko dronova nije presretnuto.

Podsetimo, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je 4. maja najavio uvođenje primirja koje je trebalo da počne tačno u 00:00 časova 6. maja.

Ranije tog dana, rusko Ministarstvo odbrane je proglasilo „primirje“ za 8. i 9. maj i upozorilo da će, ukoliko parada povodom Dana pobede u Moskvi 9. maja bude „ometena“, pokrenuti veliki raketni napad na centar Kijeva.