Ukrajinsku javnost potresa nova velika korupciona afera nakon što su objavljeni navodni tajni snimci i transkripti razgovora koji, prema tvrdnjama istraživačkih novinara, povezuju ljude iz najužeg kruga predsednika Volodimir Zelenski sa pranjem novca, luksuznim nekretninama i sumnjivim poslovima tokom rata.

Novinarka The Kyiv Independent Katerina Denisova razgovarala je sa poznatim ukrajinskim istraživačkim novinarom Mihailom Tkačem o takozvanim „Mindičevim trakama“, koje su poslednjih dana izazvale politički zemljotres u Kijevu.

Tkač tvrdi da snimci otkrivaju mrežu ljudi bliskih vlasti koji su navodno koristili ratno stanje za bogaćenje kroz državne projekte, energetiku i vojnu industriju.

Milioni iz „Energoatoma“ i luksuzne vile kod Kijeva

Prema tvrdnjama Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO), čak 100 miliona dolara navodno je pronevereno iz državne energetske kompanije „Energoatom“.

Deo tog novca, kako tvrde istražitelji, korišćen je za izgradnju luksuznog kompleksa vila pod nazivom „Dinastija“ u elitnom naselju blizu Kijeva.

Izgradnja je bila zaustavljena nakon početka rata, ali je nastavljena već sredinom 2022. godine.

Na tajnim snimcima navodno se pominju bivši vicepremijer Aleksej Černišov, biznismen Timur Mindič, ali i osobe označene kao „Vova“ i „Andrej“.

Novinar Mihailo Tkač tvrdi da postoje ozbiljne indicije da se iza tih nadimaka kriju upravo Zelenski i bivši šef predsedničkog kabineta Andriy Yermak.

Dodatnu pažnju izazvalo je i pominjanje Maksima Donca, šefa predsedničkog obezbeđenja, čije se ime pojavljuje u vezi sa posetama Mindiču i ljudima zaduženim za gradnju luksuznih kuća.

Poslovi sa oružjem i misteriozni „Firepoint“

Afera ne staje samo na energetici. Snimci navodno otkrivaju i ozbiljne veze sa vojnom industrijom i poslovima nabavke oružja.

Timur Mindič uhvaćen je u razgovorima sa tadašnjim ministrom odbrane Rustem Umerov, tokom kojih se navodno govorilo o isporuci pancira koji nisu prolazili bezbednosne provere.

U razgovorima se pominje i kompanija „Firepoint“, jedna od najvećih ukrajinskih odbrambenih firmi koja je nakon početka rata dobila ogromne državne ugovore.

Prema tvrdnjama iz istrage, deo razgovora odnosio se i na planove za prodaju 33 odsto kompanije stranim investitorima preko Ujedinjenih Arapskih Emirata, uz moguće izvlačenje gotovine.

„Povraćalo mi se dok sam čitao“

Mihailo Tkač izjavio je da je osećao „fizičku mučninu“ dok je čitao transkripte razgovora.

– Dok ljudi svakodnevno ginu na frontu, članovi ove grupe izražavaju zabrinutost da bi rat mogao da se završi jer im ratno stanje omogućava najveće prilike za bogaćenje – rekao je Tkač.

On tvrdi i da je Zelenski pokušao da oslabi nezavisnost antikorupcijskih institucija NABU i SAPO nakon što su istrage počele da se približavaju ljudima iz njegovog okruženja.

Prema navodima novinara, predsednik je svoj najuži krug nazivao „porodicom“ i navodno govorio da institucije moraju biti uništene jer se „mešaju u porodicu“.

Šta ova afera znači za Ukrajinu

Analitičari upozoravaju da bi ovaj skandal mogao ozbiljno ugroziti odnose Kijeva sa Evropskom unijom i zapadnim partnerima.

Borba protiv korupcije jedan je od ključnih uslova za nastavak evropskih integracija Ukrajine, a navodi o milionskim proneverama tokom rata mogli bi dodatno narušiti poverenje javnosti i međunarodnih saveznika.

Za sada se Zelenski nije direktno oglašavao o snimcima i optužbama, dok ukrajinska javnost sve glasnije traži odgovore.