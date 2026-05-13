Cena od oko 20.000 evra za kuću u Srbiji na prvi pogled deluje nerealno, posebno kada se uporedi sa cenama stanova u većim gradovima gde i skromne garsonjere dostižu znatno veće iznose. Ipak, na tržištu u centralnoj Srbiji, ali i u pojedinim delovima Vojvodine, takve nekretnine zaista postoje, uz niz važnih uslova koje kupac mora uzeti u obzir.

U praksi, za ovaj budžet moguće je pronaći kuće u ruralnim sredinama, često uz reke, u blizini planinskih predela ili u manjim mestima koja nisu pod pritiskom urbanizacije. Ponuda uključuje objekte različitih veličina i stanja, zajedno sa pripadajućim placem i pomoćnim objektima, što na prvi pogled može delovati kao povoljna prilika.

Na tržištu se trenutno može naći nekoliko desetina oglasa u ovom cenovnom rangu. U pojedinim slučajevima reč je o kućama u mestima poput Paraćina i okolnih sela uz Veliku Moravu, gde se za oko 20.000 evra mogu kupiti porodični objekti srednje veličine sa placem. Slična situacija je i u Ćupriji, gde se retko mogu naći kuće koje su čak i delimično pravno uredne i imaju osnovnu dokumentaciju.

U zapadnoj Srbiji, u opštinama poput Kosjerića, moguće je pronaći kuće koje se prodaju i po nižim cenama, dok se u područjima uz reke i u selima oko Šapca mogu naći manji objekti sa dodatnim zemljištem. Na jugu Srbije i u planinskim krajevima, ponuda često uključuje i kombinaciju stambenog i poljoprivrednog zemljišta, što dodatno utiče na vrednost.

Međutim, ono što ovakve nekretnine čini specifičnim jeste njihovo stvarno stanje. Većina kuća u ovom cenovnom rangu nije spremna za useljenje bez dodatnih ulaganja. Često je reč o starijim objektima sa originalnim instalacijama, dotrajalim krovovima i sistemima grejanja koji ne odgovaraju savremenim standardima.

Postoje i primeri starijih kuća koje imaju određenu arhitektonsku ili istorijsku vrednost, ali zahtevaju potpunu adaptaciju kako bi bile funkcionalne za savremeni život.

Ključni faktor koji mnogi kupci potcenjuju jesu troškovi renoviranja. Osnovna sanacija starijih kuća, koja uključuje zamenu krova, fasade, elektro i vodovodnih instalacija, kao i unutrašnje radove, može značajno povećati ukupnu investiciju. U zavisnosti od standarda radova, troškovi po kvadratu mogu biti višestruko veći od same kupovne cene objekta.

Za kuću srednje veličine to znači da konačna cena, uključujući kupovinu i adaptaciju, često prelazi nekoliko desetina hiljada evra. Minimalne intervencije mogu privremeno smanjiti troškove, ali kod objekata starijih nekoliko decenija gotovo uvek dolazi do dodatnih radova kada se započne ozbiljna obnova.

Zbog toga se vrednost ovakvih nekretnina ne meri samo kvadratima ili stanjem objekta, već i lokacijom i potencijalom koji prostor nudi. Blizina reka, planinskih područja ili većih regionalnih centara može imati značajan uticaj na dugoročnu isplativost.

Ovakve kuće najčešće su pogodne za kupce koji ne traže trenutno useljenje, već nekretninu koju mogu postepeno uređivati, ili za one koji žele vikend objekat van urbanih sredina. Za brzu useljivost i moderan standard života, one u većini slučajeva nisu adekvatno rešenje.

Pre kupovine posebno je važno proveriti pravni status nekretnine. Deo objekata u ovom cenovnom rangu nije u potpunosti uknjižen ili ima nerešene vlasničke odnose, što može značajno zakomplikovati proces kupovine.

Takođe, stanje elektro i vodovodnih instalacija mora se detaljno proveriti, jer zastarele instalacije često ne ispunjavaju savremene standarde i zahtevaju kompletnu zamenu, što predstavlja dodatni trošak.

Na kraju, iako kuće za oko 20.000 evra u Srbiji zaista postoje, njihova prava cena često postaje vidljiva tek nakon detaljne analize i procene svih potrebnih ulaganja, pišu Nekretnine.rs.