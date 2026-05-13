Prekid vatre u Ukrajini i mirovni pregovori mogući su samo posle povlačenja ukrajinske vojske sa teritorije Donbasa, izjavio je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

"Da bi nastupio prekid vatre i otvorio se koridor ka punopravnim mirovnim pregovorima, kao što je o tome već govorio predsednik u junu već pretprošle godine, govoreći pred rukovodećim sastavom Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Zelenski mora da izda naređenje oružanim snagama Ukrajine da prekinu vatru i napuste teritoriju Donbasa, napuste teritoriju ruskih regiona", rekao je portparol predsednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov novinarima.

On je, kako prenosi Interfaks, bio upitan koje korake, Kijev treba da preduzme za završetak konflikta.

"U tom trenutku će nastupiti prekid vatre, i strane mogu mirno da se bave pregovorima koji će, inače, neizbežno biti veoma složeni i sadržaće veliki broj važnih detalja", dodao je predstavnik Kremlja.

Takođe, kako navodi Fajnenšel tajms, Ruska komanda je ubedila ruskog predsednika Vladimira Putina da će vojska moći da okupira ceo Donbas do jeseni.

Prema izvorima lista, ruski lider je upoznat sa rastućim teškoćama ukrajinske vojske i kritičnom situacijom na frontu.

U izveštaju se navodi da je rukovodstvo sve više fokusirano na sticanje potpune kontrole nad DNR (Donjeckom Narodnom Republikom), uprkos tome što je ranije u privatnim razgovorima izrazilo spremnost da zamrzne sukob duž trenutne linije kontakta.

U tom smislu izgledI za nastavak pregovora uz posredovanje SAD su "izuzetno mali".

Rusija je već nekoliko puta ponovila da svako dalje odlaganje uspostavljanja mira vodi ka još većim zahtevima od strane Kremlja i da ako režim u Kijevu ne želi da potpiše mirovni sporazum rat će se voditi do kraja, tj. do potpune i bezuslovne kapitulacije Ukrajine.