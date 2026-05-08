Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski oglasio se povodom trodnevnog primirja koje je prethodno najavio američki predsednik Donald Tramp i poručio da Kijev prihvata obustavu vatre od 9. do 11. maja, kao i veliku razmenu ratnih zarobljenika između Rusije i Ukrajine.

Zelenski je poruku objavio na svom zvaničnom Telegram kanalu, gde je naveo da je u okviru pregovaračkog procesa, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, postignut dogovor o razmeni 1.000 za 1.000 zarobljenika. Ukrajinski lider istakao je da prekid vatre mora biti uspostavljen tokom sva tri dana koja su predviđena za primirje.

„Danas smo, u okviru pregovaračkog procesa uz posredovanje Amerike, dobili saglasnost Rusije za razmenu zarobljenika 1.000 za 1.000. Prekid vatre mora biti uspostavljen 9, 10. i 11. maja“, napisao je Volodimir Zelenski na Telegramu.

On je zahvalio američkoj strani na diplomatskim naporima i izrazio nadu da će dogovor biti ispoštovan na terenu.

Moskva već obustavila borbena dejstva

Prema informacijama koje je prenelo rusko Ministarstvo odbrane, primirje koje je proglasio predsednik Vladimir Putin Vladimir Putin stupilo je na snagu 8. maja u ponoć po moskovskom vremenu.

Kako je saopšteno, Rusija je obustavila neprijateljstva u zoni specijalne vojne operacije povodom obeležavanja 81. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Ovaj datum ima ogroman simbolički značaj u Rusiji, gde se Dan pobede tradicionalno obeležava velikim vojnim ceremonijama i državnim manifestacijama.

Objava o primirju dolazi nakon višemesečnih pokušaja međunarodnih posrednika da ublaže sukob koji traje više od tri godine i koji je prerastao u najveći rat u Evropi od 1945. godine.

Šta znači dogovor o razmeni 1.000 za 1.000

Najveću pažnju izazvao je upravo deo sporazuma koji se odnosi na razmenu ratnih zarobljenika. Razmena 1.000 za 1.000 predstavlja jednu od najvećih humanitarnih operacija od početka rata između Rusije i Ukrajine.

Analitičari smatraju da bi ovaj potez mogao da bude signal da obe strane, uprkos teškim borbama, ipak ostavljaju prostor za nastavak pregovora. Velike razmene zarobljenika često se u međunarodnim konfliktima posmatraju kao prvi korak ka ozbiljnijim diplomatskim razgovorima.

Ipak, ostaje pitanje da li će trodnevno primirje zaista biti poštovano. Tokom dosadašnjeg sukoba više puta su proglašavane privremene obustave vatre koje su brzo propadale zbog novih napada i međusobnih optužbi.

Svet sada prati razvoj situacije iz sata u sat, jer bi naredni dani mogli da pokažu da li je ovo samo kratka pauza u ratu ili početak mnogo ozbiljnijeg procesa koji bi mogao da vodi ka trajnim pregovorima o miru.

Prema navodima Volodimira Zelenskog na Telegramu i saopštenju ruskog Ministarstva odbrane, obe strane trenutno potvrđuju spremnost za sprovođenje dogovorenih mera.