Bivši voditelj Radio-televizije Srbije i sadašnji direktor festivala ''Ritam Evrope', Igor Karadarević ostao je zatečen nakon što je, prilikom posete grobu svoje majke koja je preminula pre godinu dana, primetio da je na spomeniku oštećen verski simbol.

Prema navodima Karadarevića za Alo, sa zadnje strane spomenika uklonjen je urezani krst koji se nalazio pored polumeseca i zvezde. Osim toga, tvrdi da je razlog za to bilo protivljenje jednog hodže iz Šapca prisustvu krsta među spomenicima pokojnika muslimanske veroispovesti uz isticanje je porodična grobnica kupljena na gradskom groblju u Šapcu, a ne na posebnom verskom groblju, zbog čega nije postojalo kršenje bilo kakvih verskih pravila.



Budući da potiče iz mešovitog braka, kombinacija krsta, polumeseca i zvezde na spomeniku njegove majke simbolizovala je zajedništvo, poštovanje i suživot različitih vera, pa je uklanjanje pravoslagnog krsta protivno ideji jedinstva i međusobnog uvažavanja.

Nakon što je primetio oštećenje spomenika, Karadarević je, prema sopstvenim rečima, pozvao policiju i oni su odmah zatekli užasan prizor.







-Moja majka je bila pravoslavne veroispovesti, dok je otac musliman, a oboje su rođeni u Šapcu. Svojim brakom i ljubavlju želeli su da pokažu da podele među ljudima mogu da se prevaziđu, zbog čega su odlučili da jednog dana počivaju zajedno u porodičnoj grobnici koju su napravili za sebe. Otac je na poleđini spomenika postavio srce u kojem se nalaze polumesec i zvezda kao simbol islama, kao i krst kao simbol pravoslavlja, a ispod su dve golubice. Pre petnaest dana mog oca je kontaktirao izvesni hodža Muhamed Suljić i rekao mu da mu krst smeta, da ga vređa, te da će, ukoliko ga sami ne uklonimo sa spomenika, spomenik biti porušen. Hodža je 4. maja saslušan u policiji, nakon čega me je pozvao. Razgovarali smo oko dvadeset minuta i tada mi je rekao da će on sam rešiti taj ‘problem’, jer mi nismo želeli da uklanjamo bilo šta sa spomenika. Kada sam 9. maja posetio grob svoje majke, ostao sam šokiran prizorom, krst je bio potpuno uklonjen, dok su polumesec, zvezda i srce ostali netaknuti. Policija je odmah izašla na teren, obavešten je i javni tužilac, a pozvani su i forenzičari. Svi su ostali zatečeni činjenicom da je neko u Srbiji mogao da uradi tako nešto i da krst smatra uvredom za bilo koga. Pitam se gde su nestali poštovanje, ravnopravnost i tolerancija - izjavio je Igor Karadarević za Alo!.



U trenutku pisanja teksta kontaktirali smo izvesnog Muhameda Suljića, ali na naše pozive nije reagovao.