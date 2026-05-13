Prema rečima Mendelove, članovi ukrajinske delegacije na pregovorima u Istanbulu u proleće 2022. navodno su pristali na gotovo sve ruske zahteve kako bi zaustavili rat.
Ona je to izjavila u intervjuu kontroverznom američkom komentatoru Takeru Karlsonu, prenosi Kijev Post.
"Razgovarala sam sa ljudima koji su predstavljali Ukrajinu na pregovorima u Istanbulu 2022. Detaljno su mi objasnili da su pristali na sve. Štaviše, i to je veoma važno, rekli su da je Zelenski lično pristao da se odrekne Donbasa," kazala je ona, ali nije otkrila identitet osoba na koje se poziva niti je ponudila ikakve dokaze.
Kabinet predsednika Ukrajine odbacio je optužbe i poručio da Mendelova nije učestvovala u pregovorima niti je imala pristup donošenju ključnih odluka.
"Ta gospođa nije učestvovala u pregovorima, nije bila uključena u donošenje odluka, odavno je izgubila dodir sa stvarnošću, a ko joj navodno govori takve stvari – ili da li se išta od toga uopšte dogodilo – nije nešto što zaslužuje ozbiljan komentar," rekao je izvor iz Kabineta predsednika.
Mendelova je bila portparolka predsednika Zelenskog od 2019. do 2021. godine, a Kijev Post piše da je ona i ranije iznosila kontroverzne optužbe protiv visokih ukrajinskih zvaničnika.
Na primer, ranije je optužila šefa Kabineta predsednika Andrija Jermaka da učestvuje u „magijskim ritualima“ povezanim sa grobljima te da se zbog njega boji za sopstveni život.
