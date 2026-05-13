Prema rečima Mendelove, članovi ukrajinske delegacije na pregovorima u Istanbulu u proleće 2022. navodno su pristali na gotovo sve ruske zahteve kako bi zaustavili rat.

Ona je to izjavila u intervjuu kontroverznom američkom komentatoru Takeru Karlsonu, prenosi Kijev Post.

"Razgovarala sam sa ljudima koji su predstavljali Ukrajinu na pregovorima u Istanbulu 2022. Detaljno su mi objasnili da su pristali na sve. Štaviše, i to je veoma važno, rekli su da je Zelenski lično pristao da se odrekne Donbasa," kazala je ona, ali nije otkrila identitet osoba na koje se poziva niti je ponudila ikakve dokaze.

​Kabinet predsednika Ukrajine odbacio je optužbe i poručio da Mendelova nije učestvovala u pregovorima niti je imala pristup donošenju ključnih odluka.

"Ta gospođa nije učestvovala u pregovorima, nije bila uključena u donošenje odluka, odavno je izgubila dodir sa stvarnošću, a ko joj navodno govori takve stvari – ili da li se išta od toga uopšte dogodilo – nije nešto što zaslužuje ozbiljan komentar," rekao je izvor iz Kabineta predsednika.

​Mendelova je bila portparolka predsednika Zelenskog od 2019. do 2021. godine, a Kijev Post piše da je ona i ranije iznosila kontroverzne optužbe protiv visokih ukrajinskih zvaničnika.

Na primer, ranije je optužila šefa Kabineta predsednika Andrija Jermaka da učestvuje u „magijskim ritualima“ povezanim sa grobljima te da se zbog njega boji za sopstveni život.