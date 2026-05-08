Radijaciona situacija na teritoriji Ukrajine, uključujući sever Kijevske oblasti, stabilna je i nivoi gama zračenja nalaze se u granicama normale uprkos velikom požaru koji je i dalje aktivan u zoni Černobilja, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine.

Vlasti navode da je u toku gašenje požara u Černobiljskoj zoni, gde je vatra zahvatila više od 1.100 hektara šumskog područja, a situaciju otežavaju jak vetar, suvo vreme i prisustvo mina na pojedinim delovima terena, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne.

Prema informacijama ukrajinskih službi, požar je izbio 7. maja nakon pada bespilotne letelice na teritoriji Černobiljskog rezervata, u zoni prirodnog i naučnog značaja.

Na terenu je formiran štab za vanredne situacije, a u gašenju učestvuju vatrogasne jedinice, službe nuklearnog objekta i Državna služba za vanredne situacije, sa ukupno 327 pripadnika i 71 vozilom.

Radijacioni nivo u području požara kreće se između 0,19 i 0,35 mikrosiverta na sat, što, prema zvaničnim podacima, ostaje u dozvoljenim granicama.

Zabranjena zona Černobilja predstavlja područje teško kontaminirano radioaktivnim materijama nakon nuklearne nesreće 1986. godine i prostire se na oko 2.576 kvadratnih kilometara na severu Ukrajine.

Peskov: Moskva spremna za dijalog, neće prva inicirati kontakte sa Evropskom unijom

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov rekao je danas da Rusija neće sama inicirati kontakte sa Evropskom unijom (EU) nakon stava koji su zauzeli evropski lideri i naveo da je Moskva ipak spremna za dijalog ako je i druga strana na to spremna.