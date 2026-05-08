Radijaciona situacija na teritoriji Ukrajine, uključujući sever Kijevske oblasti, stabilna je i nivoi gama zračenja nalaze se u granicama normale uprkos velikom požaru koji je i dalje aktivan u zoni Černobilja, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine.

Vlasti navode da je u toku gašenje požara u Černobiljskoj zoni, gde je vatra zahvatila više od 1.100 hektara šumskog područja, a situaciju otežavaju jak vetar, suvo vreme i prisustvo mina na pojedinim delovima terena, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne.

Požar u Černobilju

Prema informacijama ukrajinskih službi, požar je izbio 7. maja nakon pada bespilotne letelice na teritoriji Černobiljskog rezervata, u zoni prirodnog i naučnog značaja.

Na terenu je formiran štab za vanredne situacije, a u gašenju učestvuju vatrogasne jedinice, službe nuklearnog objekta i Državna služba za vanredne situacije, sa ukupno 327 pripadnika i 71 vozilom.

Radijacioni nivo u području požara kreće se između 0,19 i 0,35 mikrosiverta na sat, što, prema zvaničnim podacima, ostaje u dozvoljenim granicama.

Zabranjena zona Černobilja predstavlja područje teško kontaminirano radioaktivnim materijama nakon nuklearne nesreće 1986. godine i prostire se na oko 2.576 kvadratnih kilometara na severu Ukrajine. 

Peskov: Moskva spremna za dijalog, neće prva inicirati kontakte sa Evropskom unijom

Portparol Kremlja, Dmitrij Peskov rekao je danas da Rusija neće sama inicirati kontakte sa Evropskom unijom (EU) nakon stava koji su zauzeli evropski lideri i naveo da je Moskva ipak spremna za dijalog ako je i druga strana na to spremna.

"Predsednik Vladimir Putin je više puta rekao da je spreman da razgovara sa svima, ali Rusija nije bila ta koja je inicirala prekid odnosa sa EU", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanja novinara, prenosi agencija RIA Novosti.

On je naveo da će Rusija biti spremna da razvija dijalog "onoliko koliko su i evropske prestonice spremne", dodajući da je odluka o udaljavanju došla iz Brisela i pojedinih evropskih država.

Govoreći o sukobu u Ukrajini, Peskov je ocenio da napadi na civilnu infrastrukturu predstavljaju, kako tvrdi, "terorističku prirodu kijevskog režima".

"Kijevski režim nastavlja da napada civilne ciljeve i građane. To je manifestacija terorističkog delovanja", tvrdi Peskov.

Peskov je komentarisao i navode o radu novinara tokom predstojeće vojne parade u Moskvi, navodeći da nikome nije oduzeta akreditacija, već da je broj medijskih predstavnika ograničen zbog formata događaja.

Vojna parada povodom Dana pobede, posvećena 81. godišnjici završetka Drugog svetskog rata, biće održana 9. maja na Crvenom trgu u Moskvi.

Istog dana u Kremlju će biti organizovan svečani prijem za šefove država i delegacije koje prisustvuju obeležavanju, a kako je saopšteno, među gostima su predstavnici više zemalja i regiona, uključujući i Republiku Srpsku.