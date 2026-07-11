Dugogodišnji saveznik predsednika Donalda Trampa, Faraž je izgradio politički profil koji se proteže daleko izvan granica Britanije. Bio je jedna od vodećih ličnosti iza kampanje za izlazak iz Evropske unije, poznate kao Bregzit, i godinama se predstavlja kao autsajder u britanskoj politici.

Sada se čovek koji je nekada pomogao u preoblikovanju britanske politike suočava sa jednim od svojih najčudnijih protivnika do sada: kandidatom obučenim kao džinovska kanta za smeće.

Nekoliko sati nakon što je lider Reformske Velike Britanije podneo ostavku na svoje mesto u Parlamentu, pokrećući dopunske izbore - ili vanredne izbore - u svojoj izbornoj jedinici Klakton-na-moru u južnoj Engleskoj, tri glavne političke stranke u zemlji saopštile su da će ostati van takmičenja.

Laburisti, konzervativci i liberalni demokrati su saopštili da neće postaviti kandidate na izborima, različito opisujući njegovu ostavku kao „trik“ i odvlačenje pažnje od pitanja Faražovih finansija.

Umesto toga, takmičenje je dobilo bizaran obrt, gde Faražova borba protiv establišmenta sada deli pažnju sa Kauntom Binfejsom (grofom Kantoglavim) - satiričnim kandidatom obučenim kao kanta za smeće.

Faraž se kladi na nove izbore

Ovaj najnoviji obrt u britanskoj politici dolazi nakon nedelja sve većih pitanja o tome kako Faraž — čija stranka Reforma UK već mesecima vodi u brojnim nacionalnim anketama — dobija svoje političko finansiranje.

Ranije ove godine, ispostavilo se da je Faraž primio neotkriveni poklon vredan više od 6 miliona dolara od investitora kriptovaluta Kristofera Harborna. Milijarder živi u Tajlandu dve decenije, gde je poznat pod imenom „Čakrit Sakunkrit“.

Harborn je donirao milione Faražovoj stranci Reforma UK, što ga čini najvećim živim donatorom britanske političke stranke u istoriji. Taj poklon sada istražuje parlamentarni nadzorni organ za standarde.

Istraga se pojačala ranije ovog meseca kada se ispostavilo da Faraž takođe nije prijavio finansijske beneficije — uključujući privatno obezbeđenje, podršku osoblju i smeštaj — koje mu je obezbedio dugogodišnji pomoćnik, Džordž Kotrel, koji je proglašen krivim za prevaru u Sjedinjenim Državama. Sada bi se Faraž mogao suočiti sa drugom parlamentarnom istragom po ovom pitanju.

I Faraž i njegova stranka Reforma Ujedinjenog Kraljevstva negirali su da je on prekršio bilo koje pravilo Donjeg doma u oba slučaja. Međutim, sve ga više frustriraju pitanja medija o njegovim finansijama.

Bizarni protivkandidat

Odlazeći premijer i lider Laburističke stranke, ser Kir Starmer, opisao je Faražovu ostavku kao „očajnički trik“. Lider opozicione Konzervativne stranke, Kemi Badenoh, opisao je takmičenje kao „lažno“ i optužio Faraža da je napravio „ispad“.

Pošto glavne britanske stranke ostaju van trke, pažnja je usmerena ka daleko manje konvencionalnom izazivaču.

U trku ulazi Kaunt Binfejs - pravo ime Džon Harvi - jedan je od najupečatljivijih kandidata koji se sada kandiduje protiv Faraža u Klaktonu.

Harvi je komičar i satiričar koji se, kao Kaunt Binfejs, kandidovao protiv tri premijera u poslednjoj deceniji. Nedavno se Binfejs suočio sa Endijem Bernamom, političarem koji je spreman da postane sledeći britanski premijer, na dopunskim izborima u Mejkerfildu u junu, gde je osvojio 95 glasova.

Obučen u srebrno odelo sa ogrtačem, Binfejs sebe opisuje kao „intergalaktičkog svemirskog ratnika sa planete Sigma IX“ i postao je poznata figura u britanskim predizbornim kampanjama.