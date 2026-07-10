Prema njenim rečima, taj slučaj se uklapa u rusofobni model ponašanja britanskih vlasti.

“Pre nekoliko dana producent RT-a Džejms Skot priveden je i ispitan na aerodromu u Mančesteru pod izmišljenim izgovorom. Ta demonstrativna akcija zastrašivanja u potpunosti se uklapa u agresivni rusofobni model ponašanja Londona, o kome smo više puta govorili“, poručila je Zaharova, preneo je Sputnjik.

Ona je pozvala međunarodne organizacije, kao i organizacije za zaštitu ljudskih prava da, objektivno ocene postupke britanskih vlasti.

“Pozivamo nadležne međunarodne organizacije i nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava da pokažu odgovoran i nepristrasan pristup i daju poštenu ocenu represivne politike Londona prema predstavnicima slobodnih medija“, navela je Zaharova.

Producent RT-a Džejms Skot priveden je na aerodromu u Mančesteru, a kako je ispričao, rečeno mu je da je zadržan na osnovu zakona o borbi protiv terorizma, što znači da se sumnja da je naneo štetu Ujedinjenom Kraljevstvu, preneo je RT.

Skot je rekao da su mu vlasti zaplenile elektronske uređaje, vratile ih nekoliko dana kasnije, a da je i dalje pod istragom, koju je nazvao "apsurdnom".