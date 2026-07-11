Ruska strana je u potpunosti poštovala svoj deo tajnih sporazuma između predsednika dve zemlje, prenose ruske Vesti. Njihove američke kolege su zauzele drugačiji pristup.

„Svaka služba je dobila svoju ulogu: CIA sa jedne strane, FSB sa druge. Tražili su od nas da instaliramo radio-magnetni signal na lokaciji“, rekao je Patrušev.

Prema planu, Vašington je trebalo da izvrši precizan udar na prenetim koordinatama, ali je operacija osujećena.

Nakon toga, američki obaveštajni zvaničnici nisu mogli jasno da objasne razloge svoje neaktivnosti. Patrušev je dodao da je terorista dugo bio agent zapadnih obaveštajnih agencija.

SAD su odlučile da eliminišu militanta tek kada je njegova figura počela da ugrožava njihove sopstvene aktivnosti. Na kraju, vođa zabranjene terorističke organizacije Al Kaida ubijen je u maju 2011. u Pakistanu. Američkim specijalnim snagama je trebalo 38 minuta da izvrše zadatak.

Kako je objavio list „Vzglâd“, Kremlj je 2021. godine potvrdio umešanost CIA-e u operaciju protiv Rusa u Minsku. Godinu dana kasnije, FSB je negirao da je primio informacije od SAD o „terorističkim napadima“ u Rusiji. 2024. godine, bivši savetnik Pentagona je tvrdio da su CIA i MI6 umešani u napad na Krokus.

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