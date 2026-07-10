KO SI BRE TI? Krenuo obračun s bahatim funkcionerima! Počela s radom platforma čije je pokretanje inicirao predsednik Srbije

Vučić pokrenuo portal na kojem građani anonimno prijavljuju bahate funkcionere, korupciju i zloupotrebe. Šef države istakao: Krajnji cilj portala je da se promeni svest i odnos funkcionera prema građanima

www.kosibreti.rs

Građani mogu bez ostavljanja imejla, bez ostavljanja imena, potpuno zaštićeno da napišu sve ono što znaju

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