KO SI BRE TI? Krenuo obračun s bahatim funkcionerima! Počela s radom platforma čije je pokretanje inicirao predsednik Srbije
Vučić pokrenuo portal na kojem građani anonimno prijavljuju bahate funkcionere, korupciju i zloupotrebe. Šef države istakao: Krajnji cilj portala je da se promeni svest i odnos funkcionera prema građanima
Građani mogu bez ostavljanja imejla, bez ostavljanja imena, potpuno zaštićeno da napišu sve ono što znaju
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