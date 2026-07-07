Lider stranke Reform UK Najdžel Faraž podneo je ostavku na mesto poslanika za Klakton nakon što se našao pod snažnim pritiskom zbog navoda da nije prijavio vredne poklone i finansijsku podršku bogatih pristalica.

Faraž, koji se već suočava sa istragom o parlamentarnim standardima, poručio je da je čitav slučaj deo, kako tvrdi, „zavere establišmenta“, optužujući medije da uznemiravaju njegovu porodicu.

Istrage zbog poklona i finansijske podrške

Prema navodima, lider Reform UK nalazi se pod istragom zbog toga što nije prijavio poklon vredan pet miliona funti koji je, kako se tvrdi, dobio od kripto-investitora Kristofera Harborna uoči poslednjih izbora.

Pored toga, mogao bi da se suoči i sa novom istragom zbog navoda da mu je finansijsku podršku pružao njegov bliski prijatelj Džordž Kotrel, kripto-investitor koji je ranije osuđen za elektronsku prevaru u Sjedinjenim Američkim Državama.

List The Sunday Times objavio je da Faraž navodno nije prijavio beneficije koje je dobijao od Kotrela, uključujući finansiranje osoblja, obezbeđenja i korišćenje jedne nekretnine.

Laburistička partija zatražila je od Izborne komisije da ispita ove navode, dok parlamentarni savetnik za standarde već vodi postupak u vezi sa prijavljenim poklonima.

Faraž je odbacio optužbe i ocenio da je reč o politički motivisanom pritisku.

Najavio novu kandidaturu

Posle gotovo tri decenije političke karijere, Faraž je saopštio da napušta poslaničku funkciju, ali je istovremeno najavio da će se ponovo kandidovati na dopunskim izborima kako bi, kako je naveo, proverio da li i dalje ima poverenje birača.

Cela situacija dolazi u trenutku kada Reform UK beleži snažan rast podrške u anketama. Prema istraživanju agencije YouGov, stranka trenutno ima oko 25 odsto podrške birača za izbore za Vestminster, dok Laburistička partija zaostaje sa oko 20 procenata.

Portparol Reform UK odbacio je tvrdnje o nepravilnostima i istakao da Džordž Kotrel nije imao zvaničnu funkciju u stranci.

- Džordž Kotrel je neplaćeni volonter bez zvanične uloge u Reform UK, kao i hiljade drugih članova stranke. Posetnica je osmišljena kako bi donatori ili drugi članovi javnosti lakše stupili u kontakt sa kancelarijom Najdžela Faraža. Nije imala za cilj da sugeriše bilo kakvu zvaničnu poziciju ili ovlašćenje - saopštio je portparol stranke.

Prema pravilima britanskog parlamenta, poslanici su dužni da prijave sve finansijske interese iz perioda od 12 meseci pre izbora.

Faraž je političku karijeru započeo kao poslanik u Evropskom parlamentu 1999. godine, gde je ostao do izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Evropske unije 2020. Bio je jedan od najistaknutijih zagovornika Bregzita, a u britanski parlament izabran je 2024. godine kao predstavnik izborne jedinice Klakton.

Izvor: Guardian, The Sun