Dobitna kombinacija bila je 13, 25, 28, 42, 45, uz dodatne brojeve 5 i 12. Srećni dobitnik listić je uplatio putem interneta.

Samo jedna kombinacija donela veliki dobitak

Za osvajanje nagrade bilo je dovoljno da odigra jednu jedinu kombinaciju, za koju je izdvojio svega 2 evra. Upravo taj minimalni ulog pretvorio se u dobitak vredan 535.773,90 evra.

Ovaj primer još jednom pokazuje da i najskromniji ulog može da donese izuzetno vrednu nagradu.

Novo izvlačenje već za nekoliko dana

Novo izvlačenje igre Eurodžekpot zakazano je za utorak, 14. jula 2026. godine.

U narednom kolu igrači će ponovo imati priliku da se bore za glavni dobitak, koji iznosi čak 40 miliona evra.